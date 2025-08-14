본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

수입물가, 6개월 만에 올랐다…소비자물가 상승 압력 받나

김유리기자

입력2025.08.14 06:00

시계아이콘01분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
수입 물가, 전월 대비 0.9% 상승
국제유가와 원·달러 환율 모두 오른 영향
8월 현재까지 상반된 움직임…지켜봐야

수입 물가가 6개월 만에 상승 전환했다. 수입 물가에 큰 영향을 주는 국제유가와 원·달러 환율이 모두 오른 영향이다. 다만 추세 상승으로 이어져 소비자물가에 상승 압력으로까지 작용할지 여부는 상황을 좀 더 지켜봐야 한다는 진단이다.


수입물가, 6개월 만에 올랐다…소비자물가 상승 압력 받나
AD
원본보기 아이콘

14일 한국은행이 발표한 '2025년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)'에 따르면 지난달 수입 물가(원화 기준)는 전월 대비 0.9% 상승했다. 전년 동월 대비로는 5.9% 내렸다. 국제유가와 원·달러 환율이 모두 오르면서 이 같은 결과가 나왔다. 지난달 월평균 두바이유 가격은 배럴당 70.87달러로 지난 6월 69.26달러 대비 2.3% 올랐다. 원·달러 평균환율 역시 6월 1366.95원에서 7월 1375.22원으로 0.6% 상승했다.

용도별로는 원재료가 원유 등 광산품을 중심으로 전월 대비 1.5% 상승했다. 중간재는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 화학제품 등이 오르며 전월 대비 0.6% 뛰었다. 자본재와 소비재는 전월 대비 각각 0.5% 올랐다. 환율 효과를 제외한 계약통화 기준 지난달 수입 물가는 전월 대비 0.3% 상승했다. 전년 동월 대비로는 6.2% 내렸다.


수입 물가 상승이 추세적으로 이어질지는 지켜봐야 한다는 분석이다. 수입 물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영되므로 수입 물가의 추세 상승은 소비자물가에 상승 압력으로 작용할 수 있다. 이문희 한은 경제통계 1국 물가통계팀장은 "수입 물가에 큰 영향을 주는 국제유가와 원·달러 환율이 8월 들어 현재까지 상반된 움직임을 보이고 있다"며 "두바이유 가격은 전월 대비 다소 하락했으나 원·달러 환율은 상승한 상황"이라고 짚었다. 두바이유 가격은 1~12일 전월 평균 대비 1.1% 하락했고, 원·달러 환율은 1~13일 전월 평균 대비 1.0% 상승했다. 이 팀장은 "대내외 여건의 불확실성 역시 있기 때문에 (추세 상승 등 상황은) 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다"고 말했다.


수입물가, 6개월 만에 올랐다…소비자물가 상승 압력 받나 원본보기 아이콘

지난달 수출 물가는 원·달러 환율이 상승한 가운데 컴퓨터·전자 및 광학기기, 석탄 및 석유제품 등이 오르며 전월 대비 1.0% 상승했다. 전년 동월 대비로는 4.3% 내렸다. 품목별로는 농림수산품이 전월 대비 4.2% 올랐다. 공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기, 석탄 및 석유제품 등을 중심으로 전월 대비 1.0% 상승했다. 지난달 계약통화 기준 수출 물가는 전월 대비 0.4% 상승했다. 전년 동월 대비로는 4.3% 하락했다.

수출입 변동 상황을 보여주는 수출물량지수는 7월 지난해 같은 달 대비 8.2% 상승했다. 컴퓨터·전자 및 광학기기, 운송장비 등이 증가한 영향이다. 수출금액지수는 4.3% 올랐다. 같은 기간 수입물량지수는 컴퓨터·전자 및 광학기기, 기계 및 장비 등이 증가해 7.8% 상승했다. 수입금액지수는 1.8% 올랐다.


7월 순상품교역조건지수는 수입 가격(-5.6%)이 수출 가격(-3.6%)보다 더 크게 내려 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 소득교역조건지수는 순상품교역조건지수(2.1%)와 수출물량지수(8.2%)가 모두 올라 10.5% 상승했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 주장한 '부자아빠' "당장 비트코인 사라" 주식 '대폭락' 임박해…또 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기