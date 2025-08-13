"1인당 58만원까지 지원"…대출 받아 돈 쓰면 '이자 보조금' 주는 나라

中, 대출 소비에 사용시 58만원 이자 보조

내수 진작 위한 "소비 촉진 실험"

서비스부문 자영업·중기에도 혜택 제공

중국 정부가 1인당 연 최대 3000위안(약 58만원)의 대출 이자 보조금을 지급하는 정책으로 내수 진작에 나선다. 개인 소비자들의 대출 이자 부담을 낮춰 소비를 활성화하기 위해서다.

중국 정부가 소비 활성화를 위해서 1인당 연 최대 3000위안(약 58만원)의 대출 이자 보조금을 지급한다. 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

13일 중국 재정부·인민은행·금융감독총국은 공동으로 '개인 소비대출 금융할인 정책 실시 방안'을 발표했다고 이날 연합뉴스가 보도했다. 개인이 받은 대출 자금을 실제 소비에 사용하고 대출 지급 계좌를 통해 거래를 증명하면, 연 1%포인트의 이자를 최대 3000위안(약 58만원)까지 정부가 부담해준다는 내용이다.

보조금은 단일 건당 5만위안(약 962만원) 미만의 소비를 대상으로 지급된다. 다만, 자동차 구매, 교육 등 주요 부문에서는 5만위안 이상 소비에도 보조금이 지급된다.

보조금에 드는 비용은 중앙정부가 90%를, 지방정부가 나머지 10%를 부담한다. 당국은 오는 9월 1일부터 내년 8월 말까지 정책을 시행한 뒤, 정책 효과에 따라 추후 연장 또는 확대를 고려한다는 방침이다.

랴오민 재정부 부부장은 "국내 소비 촉진을 위한 재정·금융 지원의 혁신적 실험"이라면서 "가전제품 및 자동차에 대한 기존 소비재 보상 판매 프로그램과 결합해 더욱 효과를 낼 것"이라고 말했다.

중국은 지난해부터 '이구환신(以舊換新·낡은 제품을 새 제품으로 교체할 때 지원)'으로 대표되는 소비재 보상 판매 정책을 추진해 소비 부양을 해왔다. 그 결과 올해 상반기 보상 대상인 전기차, 가전제품, 전자기기 등의 소비 총액이 전년 동기 대비 5% 증가한 바 있다.

또 서비스 부문의 사업자에도 이자 보조금을 지급한다. 재정부는 케이터링 및 숙박·의료·노인 돌봄·보육·가사 서비스·문화 및 엔터테인먼트, 관광, 스포츠 등 8개 서비스 부문의 사업자를 위해 대출 이자율의 1%포인트에 대한 보조금을 지급할 예정이다. 최대 대출 금액 한도는 100만위안(약 1억9227만원)으로, 대출금은 소비 인프라나 서비스 공급 능력 개선에 사용해야 한다.

왕보 상무부 서비스 무역 및 상업 서비스국 부국장은 "중국 내 서비스 공급 부족 문제를 해결하고, 새로운 서비스 형식과 모델을 제시하도록 하는 게 목표"라면서 "지난해 서비스 부문이 일자리의 48.8%를 차지했기 때문에, 서비스 소비 확대는 고용 안정에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이번 정책과 관련해 "중국이 미국의 무역 정책으로 악화한 외부 불확실성을 헤쳐 나가고, 국내의 지속적인 디플레이션(deflation·경기 침체 속 물가 하락) 압박과 싸우면서 내수를 증대하기 위한 것"이라고 분석했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>