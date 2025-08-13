본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

포항시-한동대, 글로컬대학 성과·발전 방향 논의… HI 기반 인재양성 박차

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.13 17:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일 영일대호텔, ‘2025년 글로컬대학 추진위원회 회의’

2024년 사업 이행률 99.47%…교육부 평가 A등급 달성

포항시와 한동대학교는 13일 영일대호텔에서 '2025년 글로컬대학 추진위원회 회의'를 열고 지난 1년간의 성과를 공유하며 향후 발전 방향을 논의했다.

포항시는 13일 영일대호텔에서 ‘2025년 글로컬대학 추진위원회 회의’를 개최했다. 포항시 제공

포항시는 13일 영일대호텔에서 ‘2025년 글로컬대학 추진위원회 회의’를 개최했다. 포항시 제공

AD
원본보기 아이콘

회의에는 이강덕 포항시장(공동위원장)과 최도성 한동대 총장(추진위원장)을 비롯한 추진위원과 관계자가 참석했다.


이정민 한동대 글로컬대학사업단장이 지난해 성과를 보고한 뒤 2025년 추진계획과 주요 과제, 기관별 의견 교환이 이어졌다.

한동대는 Holistic Intelligence(HI, 전인지능) 기반 교육 철학으로 ▲학생설계전공 100% 운영 ▲글로벌 로테이션 프로그램 ▲현장 공헌형 혁신학기제 등 혁신 모델을 운영하고 있다.


특히 지난해에는 미네르바 대학 연계 4과목 공동개발, AI 혁신신산업 캠퍼스 신설, 글로벌 로테이션 프로그램 5개 운영 등 주요 사업을 완료했으며 교육부 글로컬대학30 연차 평가에서 A등급을 획득했다. 187개 과제 중 99.47%를 이행하며 우수한 실행력을 입증했다.


최도성 총장은 "한동대는 대학 혁신을 넘어 지역과 함께 성장하는 전인교육 플랫폼으로 발전하고 있다"며 "포항과 함께 세계로 향하는 교육의 길을 열겠다"고 말했다.

이강덕 시장은 "글로컬대학은 인재 양성과 취·창업, 정주를 연결하는 선순환 구조"라며 "이 모델이 지역 지속 가능성의 핵심이 되도록 시도 적극 협력하겠다"고 말했다.


포항시와 한동대는 앞으로 HI 기반 교육을 토대로 지역 기여형 커리큘럼을 확대하고, 산학 연계 프로그램을 강화해 지역과 산업의 동반성장을 추진할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

"V1 김건희, V2가 윤석열" 농담까지 전한 NYT

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

새로운 이슈 보기