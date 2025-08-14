서울시, 일제강점기 토지기록물 전산화 착수

내년까지 100만건 완료 목표

서울시가 일제강점기부터 1975년까지 작성된 토지기록물을 복원해 전산화한다.

서울시는 '영구 토지기록물 DB 통합 구축 사업'을 본격 추진한다고 14일 밝혔다. 올해 44만 건을 시작으로 내년까지 100만 건, 2030년까지 200만 건에 대한 디지털화를 완료한다는 계획이다.

토지이동결의서. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 서울기록원에 종이나 마이크로필름 형태로 보관 중인 토지이동결의서를 디지털화해 장기적이고 안전한 보존체계를 마련한다. 온라인으로 검색·열람이 가능하도록 해 접근성을 높이는 것이 목표다.

토지기록이 복원·디지털화되면 역사적인 자료 보존은 물론이고 필요한 자료를 신속하게 찾아 열람하고 기관별 분산 기록을 통합·관리할 수 있다. 장기 미해결 민원이나 토지 관련 소송에 필요한 과거 이력도 빠르게 확인할 수 있다.

복원된 토지기록을 도시계획이나 정책 수립 기초자료로 활용할 수 있게 된다. 시는 행정 처리 정확도와 속도가 높아지고 디지털 행정 기반이 강화되는 계기가 될 것으로 보고 있다.

올해 서울기록원에 보관 중인 토지기록물 44만 건의 디지털화를 시작으로, 내년에는 2차 사업을 통해 56만 건을 추가 전산화한다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "광복 80주년을 앞두고 우리 땅의 역사를 보존하고 되새기는 뜻깊은 사업"이라며 "앞으로도 행정의 투명성과 신뢰를 높이고, 시민 편의를 강화하는 디지털 기반 기록행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



