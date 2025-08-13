본문 바로가기
동의대, 대만서 한국문화 전파…글로벌봉사단 34명 파견

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 17:16

동의대학교(총장 한수환)가 하계방학을 맞아 대만 자매대학에서 한국문화를 전하는 해외봉사활동을 펼쳤다.


지난 3일부터 10일까지 대만 장화시에 위치한 건국과기대학교에서 진행된 이번 봉사에는 학생 31명과 인솔 교직원 3명 등 총 34명이 참여했다. 동의대 글로벌봉사단은 현지 학생과 주민을 대상으로 한국어, 태권도, 한국 요리, K-POP 댄스 등 다채로운 문화 교육을 진행했다.

참여자들과 함께 '둥글게둥글게', '무궁화꽃이 피었습니다', 2인3각 달리기 등 전통놀이 체육대회를 열고, 태권도 시범 공연과 각 분과 발표회를 통해 양국 학생 간 교류의 장도 마련했다.


봉사단에 참여한 박성후 학생은 "현지 학생들이 한국 문화에 큰 관심을 보이며 적극적으로 참여해 뿌듯했다"며 "단순한 봉사를 넘어 서로 배우고 성장할 기회였다"고 말했다.


동의대는 2001년부터 중국·태국·인도네시아 등에서 해외봉사활동을 이어왔으며, 코로나19로 중단했던 프로그램을 지난해부터 재개했다. 대학 측은 "학생들의 글로벌 역량 강화와 사회공헌 활동 기회를 지속 확대할 것"이라고 전했다.

동의대 글로벌봉사단이 대만서 해외봉사활동을 진행하고 기념촬영하고 있다.

동의대 글로벌봉사단이 대만서 해외봉사활동을 진행하고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

