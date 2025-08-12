전남도 "신규 청사관리 계약직만 여름휴가 가지마" 논란

계약 환경담당 직원 5명 휴가 불허 결정

직원 단톡방에 공문 형식으로 내용 전달

이전 계약직 직원 휴가부여·형평성 논란

전남도 "공무직서 계약직 전환 직원만 적용"

현장선 '노골적 서열화' 비판…규정 손질 지적

전라남도가 올해 계약한 신규 도 소속 청사 관리(청소 등) 계약직(기간제) 직원들을 대상으로 여름(하계)휴가 배정 불허 결정을 해 논란이 일고 있다.

기간제 직원들은 '공무직 근로자' 신분이 아니란 것이 이번 하계휴가 불허 결정 배경의 핵심인데 규정은 차치하더라도 도청 내에서도 가장 힘없고 소외된 이들에게 1년에 한 번뿐인 잠깐의 휴식도 허가하지 않겠다는 것이어서 씁쓸한 뒷맛을 남기고 있다.

전남도는 지난달 28일 '기간제근로자 복무 관련 유의사항 알림'이란 제목의 공문을 도청 기간제 직원들이 있는 단톡방에 게재했다.

공문엔 "공무직 근로자에게 적용 중인 단체협약(하계휴가)은 단체 협약의 적용 대상이 되는 공무직 근로자에 한해 효력이 있는바, 기간제근로자에는 적용되지 않음을 알린다"고 적시돼 있다.

이 공문은 전체 도청 기간제 직원 약 500여명 중 청사 관리 담당 기간제 직원들(올해 1월께 4명, 7월께 1명 등 총 5명)을 대상으로 하달됐다.

공무직은 국가, 지방자치단체, 공기업 등에 소속돼 근무하는 정규직 비공무원으로 근로기준법 적용을 받는다. 반면 기간제 직원들은 계약을 통해 채용되는 것은 공무직과 유사하고, 업무의 배치 및 역할도 거의 동일하나 임금이나, 근로 시 주어지는 일반적 혜택에선 신분상 차이가 존재한다.

전남도는 이번 공문을 통해 이를 재차 확인시켜준 셈이다.

문제는 전남도의 이번 하계휴가 불허 조치가 올해 계약된 기간제 직원들에만 적용되면서 형평성 논란으로 비화하고 있단 점이다.

사실 앞서 이들보다 먼저 근무하고 있던 다른 동일 업무 기간제 직원들에겐 매년 하계휴가가 5일간 배정돼 왔던 것으로 확인됐다.

이들은 과거 공무직으로 근무하다가 퇴직 연령 제한으로 인해 계약직 신분으로 전환된 직원들이다. 법적으론 이번 하계휴가 불허 결정이 난 이들과 동일한 신분이다.

이로 인해 "누구는 가고, 누구는 못 가냐"는 원론적인 의문에 따른 내부갈등이 점화됐고, 이번 하계휴가 불허 논란도 확산했던 것으로 전해진다.

반발이 거세지자, 전남도 공무직 소속 노조 간부 등이 여러 차례 윗선에 이에 대한 개선방안을 요구한 것으로 알려졌다.

전남도 측은 최근 특별휴가(무더위 등 돌발적 상황에 맞춰 도지사 권한으로 지급되는 휴가 총 5일 지정)에서 빼서 휴가를 다녀오던지, 아니면, 부여된 연차에서 며칠 빼서 휴가를 쓰라는 일종의 새 권고안을 제시한 것으로 전해졌다.

하지만, 올해 계약된 직원들에겐 근무 일수에 따라 지급되는 연차가 매우 적은 만큼 이러한 제안은 사실상 '여름휴가를 가지 말라'는 의미로 받아들여지고 있다.

역대급 폭염 속에서도 도청 환경미화에 구슬땀을 흘리고 있는 해당 기간제 직원들은 당혹감을 감추지 못하고 있다. 전남도청 내에선 가장 낮은 곳에서 근무하고 있지만, 도청과 계약을 통해 정식으로 일하는 근로자로서의 기본적인 처우도 인정받지 못했단 실망감도 크다.

강위원 경제부지사가 지난 6월 17일 부임 후 일주일여 만에 첫 내부 공식 일정으로 청소업무 담당 직원들을 만났고, 이 자리에서 격려와 응원의 메시지를 보냈는데 불과 두 달도 안 돼 머쓱한 상황이 됐다.

전남도의 앞뒤가 다른 이중적 결정에 비난 목소리도 커지는 상황이다. 업무의 형태나 배정, 업무량 등에서 사실상 공무직들과 동일하게 근무하는 상황에서 이번 하계휴가 불허 결정은 계약직-공무직 간 서열화만 명확하게 했단 지적이다.

한 계약직 직원은 "공무직이나 계약직이나 청소를 하는 것은 똑같은데 어느 순간 청소가 힘든 구역은 계약직 몫이 됐다"며 "일부는 일할 시간에 밖으로 나가 놀고 들어오고, 계약직들만 죽어라 일하는 분위기가 만들어졌다. 그런데도 여름휴가조차도 마음대로 가지 못하는 것은 차별이다. 규정을 바꿔야 한다"고 하소연했다.

이와 관련 전남도 측은 사실과 다소 다르다는 입장이다.

전남도 관계자는 "공무원법 등 관련해 복무규정 상 내용을 해당 직원분들에게 전달한 것이다"며 "통상적으로 근로자들 상당수는 연차를 조정해 여름휴가를 가지 않느냐. 공무직과 달리 기간제 직원들은 규정상 여름휴가를 줄 수 없는 상황이다. 대신 특별휴가나 연차 등을 통해 얼마든지 휴가 일정을 세울 수 있다고 본다"고 밝혔다.

이어 "지난 2019년 전남도와 공무직과 근로 협약을 맺는 과정에서 만 60세 이후 공무직 직원이 퇴직할 경우 5년간 계약직으로 전환하고, 이 과정에서 지난 공무직에서 받아왔던 복무규정을 그대로 이수하기로 했었다"며 "현재 약 10명 정도의 기간제 직원들이 공무직에서 전환됐고, 이분들이 여름휴가를 배정받다 보니 오해가 생긴 것이다"고 해명했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



