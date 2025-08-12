본문 바로가기
영남

영양군, 2025년산 홍고추 수매 본격 시작

영남취재본부 김귀열기자

입력2025.08.12 13:18

영양고추유통공사, 5000t 8월 11일∼9월 20일 수매

경북 영양고추유통공사는 지난 5월 홍고추 수매약정을 체결한 농가(1089호)를 대상으로 8월 11일부터 9월 20일까지 홍고추 5000t을 수매한다.

영양군 2025년산 홍고추 수매 본격 시작 (우측, 오도창 군수). 영양군 제공

수매 계약 단가는 특등급 기준 2400원/㎏, 일등급 기준 2300원/㎏으로, 여기에 ㎏당 300원의 장려금이 추가로 지급된다.


올해도 홍고추 수매는 농가의 생산비와 노동력 절감에 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 수매된 홍고추는 선별과 가공 과정을 거쳐서 국내외 시장에 공급될 예정으로, 영양 고추의 우수성과 소비자 신뢰도를 한층 높이는데 기여할 것으로 보인다.

영양고추유통공사는 2006년 설립 이후, 영양고추의 유통과 판매를 전문적으로 관리해 오며, 전국 최고 품질의 '빛깔찬' 명품 고춧가루를 생산·판매하는 등 지역 농산물의 경쟁력 강화에 앞장서고 있다.


오도창 군수는 "이상기후 등으로 어려움을 겪고 있는 고추재배 농가들이 판로 걱정 없이 영농에만 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

영양 홍고추.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr
