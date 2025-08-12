본문 바로가기
한여름 워터 페스티벌… ‘제28회 영덕 어린이 여름대축제’ 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.12 13:03

16일 영덕군민운동장 개최… 경북산불로 연기

경북 영덕군은 여름 휴가철 가족들이 함께 즐기는 장을 마련하기 위해 오는 16일 영덕군민운동장에서 '제28회 영덕 어린이 여름대축제'를 개최한다.


이번 행사는 올해 어린이날에 진행키로 한 축제가 경북산불로 연기된 것으로, '신나GO, 즐겁GO, 함께하GO'를 주제로 놀이 중심의 프로그램을 제공함으로써 지역사회가 화마의 아픔을 극복하고 세대를 넘어 화합한다는 의미가 있다.

축제 현장에는 워터슬라이드, 풀장, 장애물 에어바운스 등 물놀이 시설이 설치돼 어린이들이 함께 즐길 수 있는 공간이 조성되며, 끼와 재능을 가진 어린이들이 장기를 뽐낼 수 있는 '스타킹' 행사가 이뤄진다.


영덕군은 최근 무더운 날씨를 대비해 쉼터 공간을 마련하고, 안전 관리 인력을 적소에 배치하는 등 쾌적하고 안전한 축제 운영에 만전을 기하고 있다.


김광열 군수는 "어린이날 행사가 대형산불로 연기된 행사인 만큼 어린이와 가족들에게 하나의 선물이 될 수 있도록 정성껏 마련했다"며 "아이들의 웃는 얼굴이 지역을 밝게 물들일 수 있도록 산불 피해를 극복하고 더 나은 미래를 준비하겠다"라고 전했다.

제28회 영덕 어린이 여름대축제 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
