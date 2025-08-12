한여름 워터 페스티벌… ‘제28회 영덕 어린이 여름대축제’ 개최

16일 영덕군민운동장 개최… 경북산불로 연기

경북 영덕군은 여름 휴가철 가족들이 함께 즐기는 장을 마련하기 위해 오는 16일 영덕군민운동장에서 '제28회 영덕 어린이 여름대축제'를 개최한다.

이번 행사는 올해 어린이날에 진행키로 한 축제가 경북산불로 연기된 것으로, '신나GO, 즐겁GO, 함께하GO'를 주제로 놀이 중심의 프로그램을 제공함으로써 지역사회가 화마의 아픔을 극복하고 세대를 넘어 화합한다는 의미가 있다.

축제 현장에는 워터슬라이드, 풀장, 장애물 에어바운스 등 물놀이 시설이 설치돼 어린이들이 함께 즐길 수 있는 공간이 조성되며, 끼와 재능을 가진 어린이들이 장기를 뽐낼 수 있는 '스타킹' 행사가 이뤄진다.

영덕군은 최근 무더운 날씨를 대비해 쉼터 공간을 마련하고, 안전 관리 인력을 적소에 배치하는 등 쾌적하고 안전한 축제 운영에 만전을 기하고 있다.

김광열 군수는 "어린이날 행사가 대형산불로 연기된 행사인 만큼 어린이와 가족들에게 하나의 선물이 될 수 있도록 정성껏 마련했다"며 "아이들의 웃는 얼굴이 지역을 밝게 물들일 수 있도록 산불 피해를 극복하고 더 나은 미래를 준비하겠다"라고 전했다.

제28회 영덕 어린이 여름대축제 포스터.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



