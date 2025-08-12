한신평 "여천NCC, 자금조달력 취약…현금흐름 개선 필요"

한국신용평가는 여천NCC에 대해 주주사의 지원이 확정되더라도 현금흐름 개선이 이뤄지지 않을 경우 유동성 대응 능력 우려가 지속될 것이라고 12일 분석했다.

여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 1999년 4월 각각 50%씩 출자해 세운 합작사다. 국내 에틸렌 생산능력 3위(점유율 14%)다. 2020년대 들어 본격화된 중국발 공급과잉 여파로 실적이 급격히 악화했다.

한신평은 "주주사 간 장기공급계약 관련 협상 지연, 일부 금융기관의 여신한도 축소 움직임으로 인해 최근 자금 조달 능력이 저하됐다"며 "자본확충 내지 자금 대여 등 주주사의 추가 지원이 적시에 이루어지지 않을 경우 차입 만기 대응이 불확실한 상황"이라고 분석했다.

한화솔루션은 7월 말 여천NCC에 대한 1500억원의 자금지원과 관련해 이사회 결의를 완료했다. 하지만 DL케미칼은 여천NCC에 대한 의사결정을 아직 확정하지 않은 상태다. 5대 5 합작 계약상 양 주주사 모두의 동의 없이는 자금지원 집행이 불가능하다.

다만 양사의 합의 도출 가능성은 높을 것으로 한신평은 전망했다. 한신평은 "8월11일 DL과 대림이 2000억원의 유상증자를 결정한 점을 감안하면 DL케미칼 차원에서 자금지원을 위한 재원을 마련했다고 판단된다"며 "한화솔루션과 DL케미칼 간 지원방식 및 규모에 대한 합의 도출 가능성이 높아진 것으로 보인다"고 평가했다.

올해 6월말 기준 여천NCC가 보유한 단기차입금 및 유산스(Usance)는 약 8954억원이다. 하반기 중 만기가 도래하는 장기차입금은 1988억원(회사채 700억원 중 70% 차환 완료, 나머지 회사채 약 700억원도 일부 차환 발행 예정)이다. 2026년 중 만기가 도래하는 차입금은 5175억원이다.

한신평은 "미사용 여신 한도, 유형자산 담보를 통한 차환 등을 통해 대응할 것으로 보이지만 차환 및 만기 연장 등에 대한 불확실성이 확대됐다고 판단한다"고 말했다.

그러면서 "현재 논의되고 있는 주주사의 지원이 확정되더라도, 자체 자금조달력이 취약해진 상황"이라며 "현금흐름 개선이 이뤄지지 않을 경우 유동성 대응 능력에 대한 우려가 지속될 수 있다고 판단한다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>