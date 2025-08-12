본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

산림청, 울진 '산불 피해지' 생태숲 지정·관리

대전=정일웅기자

입력2025.08.12 09:45

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울진 산불 피해지가 생태숲으로 거듭난다.


산림청은 경북 울진군 덕구리 및 상당리 일원 47.6㏊ 산림을 '국립울진생태숲'으로 지정해 관리하기로 했다고 12일 밝혔다.

국립울진생태숲 지정 대상지 전경. 산림청 제공

국립울진생태숲 지정 대상지 전경. 산림청 제공

AD
원본보기 아이콘

국립울진생태숲에서는 생물다양성이 높은 산림을 보전하는 동시에 대형 산불로 훼손된 숲 복원과 생물다양성 회복을 위한 연구·교육·체험 활동이 이뤄질 예정이다.


그간 생태숲은 산림청장 또는 지방자치단체의 장이 산림생태계의 안정과 산림 생물다양성 유지·증진, 연구·교육, 탐방·체험 등의 목적을 위해 지정해 왔다. 현재까지 지정된 생태숲은 경북 10개소, 전남 9개소, 경남 9개소 등 전국 49개소다.


다만 기존에 지정된 생태숲은 지자체가 맡아 관리돼 왔다. 국립울진생태숲은 국가가 직접 지정·관리하는 첫 생태숲이다.

산림청은 국립울진생태숲 지정과 연계해 국립울진산림생태원 조성사업도 병행해 추진한다. 이 사업은 산림청이 관리 주체를 맡아 지난해 기본계획을 마무리했다. 현재는 기본 및 실시설계를 진행하는 중으로 산림청은 2027년 조성을 완료한다는 복안이다.


조성된 국립울진산림생태원은 울진지역 산림생태계 보전과 경북지역 산불 피해지를 중심으로 산림복원 사업에 관한 연구 및 모니터링과 전시·체험·교육 등 역할을 수행하게 된다.


박영환 산림청 수목원조성사업단장은 "산불로 훼손된 산림을 복원하는 과정 전체를 모니터링하고 연구와 교육 기능을 강화할 수 있는 시스템을 구축하기 위해 노력하겠다"며 "무엇보다 각계 전문가와 지역 주민 등의 의견을 최대한 반영해 산불 피해지의 산림복원 성과를 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

매년 1000명씩 감염에 화들짝…결혼 전 HIV 검사 의무화 추진하는 '이 나라'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기