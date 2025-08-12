[위너스 클럽]로즈 "이 퍼터 마음에 들어"

PO 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십 우승

연장 2, 3차전 연속 버디 통산 12승 수확

그린 적중 시 홀당 퍼팅 수 발군 정상 동력

스코티 카메론 팬텀 T-5 투어 장착 신바람

45세 베테랑 저스틴 로즈(잉글랜드)가 빅매치를 접수했다.

10일(현지시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70·7288야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프(PO) 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2000만 달러)에서 연장 우승을 차지했다. 2023년 2월 AT&T 페블비치 프로암 이후 2년 6개월 만에 PGA 투어 12승째를 따냈다. 우승 상금은 360만 달러(약 50억원)를 받았다.

저스틴 로즈가 페덱스 세인트주드 챔피언십 최종일 연장 1차전에서 그린을 읽고 있다. 멤피스=로이터·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 3타를 줄인 로즈는 J.J. 스폰(미국)과 동타를 이뤄 연장 승부를 벌였다. 18번 홀(파4)에서 속개된 연장 1차전은 파로, 2차전은 버디로 비겼다. 로즈는 연장 3차전에서 우승 버디를 낚는 저력을 자랑했다. 무엇보다 퍼팅이 좋았다. 나흘 동안 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수 1.54개(3위)를 적어냈다.

로즈는 스코티 카메론의 팬텀 T-5 투어 프로토타입 퍼터를 장착했다. 특히 연장전에서 퍼팅이 발군이었다. 2차전에서 약 1.86m 버디를 넣었고, 핀 위치를 바꿔 18번 홀에서 계속된 연장 3차전에서 로즈는 약 3.5m 우승 버디를 넣었다. 마지막 버디 퍼트 거리가 스펀(약 2.23m)보다 더 길었지만 먼저 버디 퍼트에 성공했다.

최근 연장전 4연패를 기록 중이던 로즈는 2014년 퀴큰 론스 내셔널 연장 우승 이후 11년 만에 연장전에서 이겨 투어 통산 연장전 전적 2승 4패를 거뒀다. PGA 투어 플레이오프 대회 최고령 우승 기록은 2008년 플레이오프 2승을 거둔 비제이 싱(피지)의 45세 6개월이고, 지난달 45세가 된 로즈가 그다음 최고령 우승자가 됐다.

<페덱스 세인트주드 챔피언십 우승 당시 사용 클럽>

드라이버: 캘러웨이 패러다임 Ai 스모크 트리플 다이아몬드(9도)

미니 드라이버: 테일러메이드 R7 쿼드(13도)

페어웨이 우드: 테일러메이드 M6 (17도)

아이언: 타이틀리스트 620 CB(#4-6), 미우리 MC-502(#7-PW)

웨지: 타이틀리스트 보키 디자인 SM10(52, 56도), 타이틀리스트 보키 디자인 웨지웍스(60도)

퍼터: 스코티 카메론 팬텀 T-5 투어 프로토타입

공: 2025 타이틀리스트 프로 V1x *자료제공=PGA 투어





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>