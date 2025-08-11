본문 바로가기
한동훈 "불법 계엄 중대 잘못…국힘 위헌정당 아냐"

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.11 16:54

광주서 “국민의힘 해산 막을 길 선택해야”

한동훈 전 국민의힘 대표가 11일 "불법 계엄은 중대한 잘못이지만, 국민의힘은 이를 막은 정당이므로 위헌정당이 아니다"고 말했다.

11일 오후 광주 서구 홀리데이인 광주호텔에서 열린 김화진 국민의힘 전남도당 위원장 취임식에서 한동훈 전 대표가 축사하고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 이날 오후 광주 서구 홀리데이인 광주호텔에서 열린 김화진 국민의힘 전남도당 위원장 취임식에서 "불법 계엄 당시 더불어민주당보다 국민의힘 상당수 국회의원과 보좌진들이 더 적극적으로 이를 막아냈기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "대한민국 보수 정치는 공포에 빠져 있다"며 "진짜 보수의 정신, 국민의힘의 정신으로 돌아가야 공포가 더 커지기 전 극복할 수 있다"고 강조했다.


그는 "우리 모두에게 계엄 사태는 어려운 시간이었다"며 "민주당의 잘못도 만만치 않았기 때문에 잘못 판단한 분들도 있을 수 있지만, 오판을 비난하거나 단죄하자는 것은 아니다"고 말했다. 또 "과오를 인정하고 바로 잡아야 하며, 함께 가면 길이 된다고 생각한다"며 "김화진 위원장과 전남도당, 전남도민들을 진심으로 응원한다"고 덧붙였다.

이날 취임식에는 국민의힘 대표 선거에 출마한 안철수 후보, 안태욱 광주시당위원장, 양향자 최고위원 후보, 주요 당직자들이 참석했다. 한 전 대표와 안 후보는 악수하며 인사를 나눴다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
