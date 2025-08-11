본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차… 수험생 ‘니즈’ 충족

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.11 15:12

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입시 전문가 진심 어린 조언, 입시 자신감 UP

경남 양산시는 지난 9일 양산비즈니스센터에서 2025학년도 대학입시를 준비하는 학생과 학부모 약 300여명을 대상으로 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차를 성황리에 마쳤다.

양산시 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차. 양산시 제공

양산시 꿈펼침 대학입시컨설팅 2차. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 2차 컨설팅은 1차에 이어 경남도 대학진학전문위원단 소속 현직 교사들이 1:1 맞춤형 상담을 제공하며, 학생 개개인의 강점과 약점을 꼼꼼히 분석해 최신 입시 경향을 반영한 실질적인 입시 전략을 제시했다.


행사 후 진행된 설문조사에서 참가자의 95% 이상이 높은 만족도를 나타냈다. 참가자들은 "상담 교사들이 전문적인 시각으로 꼼꼼히 분석하고 진심을 담아 설명해줘 큰 도움이 됐다"며 "전문성 있는 상담 덕분에 자녀의 입시 준비 방향을 명확히 할 수 있어 만족스럽다"고 전했다.

또 참가자 컨설팅 횟수 확대를 희망하며 이번 사업에 대한 높은 관심가 수요가 지속되고 있음을 보여줬다.


양산시 관계자는 "수험생과 학부모 여러분의 열정적인 참여 덕분에 이번 컨설팅이 더욱 의미 있는 시간이 됐다"며 "이번 상담이 학생들이 자신의 강점에 맞는 진학 전략을 구체화하고, 입시에 대한 자신감을 갖는 데 도움이 되었기를 바란다"라며 "남은 수험 기간 모든 수험생이 원하는 진로를 향해 한 걸음 더 나아가길 진심으로 응원한다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기