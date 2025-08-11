조경태 "특검, 계엄 선포 직후 한덕수·추경호 통화 이력 제시"

조 의원 "추경호 전 대표, 당사로 모이라는 메시지 집중적으로 보내"

김예지 국민의힘 의원, 참고인 신분 소환 조사

국민의힘 조경태 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하며 발언하고 있다. 연합뉴스

'계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 11일 내란 특별검사팀에 출석해 참고인 조사를 받은 조경태 국민의힘 의원이 "추경호 당시 원내대표로부터 당사로 오라는 메시지를 집중적으로 받았다"고 밝혔다.

조 의원은 이날 오전 8시께부터 약 5시간가량 특검팀에 출석해 조사받은 뒤 귀가하면서 취재진과 만난 자리에서 이같이 밝혔다. 조 의원은 "국회의장은 본회의장으로 모이라고 하는데 (추 전 원내대표 측이) 본회의장이 아닌 당사로 모이라는 텔레그램 문자를 집중적으로 보냈다"며 "그런 행위를 하도록 유도한 의원들, 그리고 추 전 원내대표는 텔레그램에서 아무런 말을 하지 않고 침묵하고 있었던 점 등이 중점 수사 대상이 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

이어 "텔레그램을 통해 적극적으로 당사로 오라고 했던 분들에 대해서도 조심스럽지만, 조사를 해야 할 부분이 있을 것으로 본다"고 덧붙였다.

특검팀은 조 의원을 조사하는 과정에서 조 의원에게 계엄 선포 직후 추 전 원내대표가 한덕수 전 국무총리와 통화한 이력도 제시한 것으로 전해졌다.

조 의원은 "12월 3일 밤 11시 12분에 추 전 원내대표와 한 전 총리가 7분 이상 통화한 것이 나왔다"며 "한 전 총리가 당시 국무위원들이 모두 반대했는데 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 강행했다는 통화를 했던 걸로 나온다"고 말했다.

그러면서 "특검팀은 한 전 총리의 전화를 받은 추 전 원내대표가 국무위원들이 모두 계엄에 반대한 것을 알고도 위헌·위법한 비상계엄을 막지 못했고, 그 이후 시점부터 적극적으로 본회의장에 참석하지 않은 이유를 수사할 것으로 보인다"고 설명했다.

이와 관련해 박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "수사의 내용이라서 확인하는 게 적절하진 않지만, 조 의원이 말씀하셔서 당시에 (통화가) 있었던 것은 맞는 것 같다"고 밝혔다.

조 의원은 지난해 12월 4일 새벽 비상계엄 해제 요구 결의안 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.

특검팀은 국민의힘 의원 대부분이 계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등이 관여돼 있는 것은 아닌지 확인하고 있다.

계엄 선포 직후 추 전 원내대표는 비상 의원총회 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경하고 또다시 소집 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다.

계엄 선포 이후 추 전 원내대표와 윤 전 대통령이 통화한 사실도 드러났는데, 윤 전 대통령이 추 전 원내대표에게 국회 표결을 막아달라는 요청을 했고 추 전 원내대표가 이를 받아들여 의총 장소를 변경해 의원들의 표결 참석을 방해한 것이 아니냐는 의혹이 제기된 상태다. 하지만 추 전 원내대표 측은 계엄을 사전에 인지하지 못했고 윤 전 대통령과 표결 방해를 논의하지도 않았다는 입장이다.

국민의힘 김예지 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

아울러 특검팀은 이날 오후 2시부터 김예지 국민의힘 의원도 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다. 김 의원은 비상계엄 해제 요구 결의 당시 표결에 참석하지는 못했다.

김 의원은 서울고검 특검팀 사무실에 출석하면서 "(작년) 12월 3일 상황에 대해 물어볼 것 같은데 제가 아는 대로 소상히 말씀드리겠다"고 말했다.

이어 "그날 본회의장으로 부르기도 하고 중앙당 당사 3층으로 부르기도 하고 몇 번 교차됐다. 혼선이 있었던 것 같다"며 "개인적으로 문자를 보내 '본회의장으로 와야 한다'고 말한 의원도 있다. 연락 주체들도 다르고 장소들도 달랐다"고 설명했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



