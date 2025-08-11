[이미지 다이어리]고궁에서 우중 한 컷…휴대전화도 우산이 필요해 폰은 소중하니까

고궁에서 한복 입고 사진 찍는 건 관광객들의 필수 코스가 됐다. 비가 와서 우산을 쓰니 한복의 정취가 더해졌다. 그런데 우산 하나가 더 필요하다. 여행의 기념이 통째로 들어가 있는 소중한 휴대폰도 비를 맞힐 수 없으니까.(서울 경복궁) 조용준 기자







