대구학교지원센터, 공립 초중고 기간제 교사 채용 업무 지원

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.11 13:59

대구학교지원센터(단장 박정희)는 13일부터 2025년 하반기 공립 초·중·고 기간제교사 채용 업무를 지원한다.


채용 대상 학교 및 과목별 인원은 사전에 실시하는 학교 수요 조사 결과에 따라 확정되며, 구체적인 사항은 누리집에 게시되는 채용 공고문을 통해 안내할 예정이다.

채용 원서는 13일 오전 8시 30분부터 14일 오후 5시 30분까지 센터 누리집내 온라인 원서접수시스템을 통해 접수한다.

지원자는 시스템에 로그인 후 지원 희망 학교 1곳을 선택해 지원서를 제출하고, 센터를 통하지 않고 자체 채용을 진행하는 학교와 중복 지원도 가능하다.


지원서 접수 후 서류심사를 통해 면접 대상자를 선발하며, 수업 실연을 포함한 면접은 각 학교별 일정에 따라 20부터 22일 사이에 실시될 예정이다. 최종합격자는 학교별 심사를 거쳐 개별 통보된다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

