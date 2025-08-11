TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF 주간 수익률 '우수'

타임폴리오자산운용은 'TIMEFOLIO K컬처액티브 ETF'가 지난주에 15% 상승하며 주간 수익률 1위를 달성했다고 11일 밝혔다.

새 정부의 문화산업 전략 육성과 글로벌 콘텐츠 수요 확대가 맞물리며 K컬처가 중장기 경제 성장축으로 자리매김했음을 보여준다. 최근 넷플릭스에서 세계적인 인기작으로 올라선 애니메이션 영화 '케이팝데몬헌터스'가 K컬처의 저력을 다시 한번 입증했다. 산업 전반에 또 한 번의 도약 기회를 제공했다

ETF는 엔터테인먼트, 화장품, 바이오, 식품 등 K컬처 전방위 산업을 대표하는 기업들로 포트폴리오를 구성한다. 콘텐츠 수출 증가율, IP 확장성, 글로벌 플랫폼 연계성 등 핵심 데이터를 바탕으로 종목을 선별한다. 시장과 정책 변화에 발맞춘 액티브 리밸런싱 전략을 통해 운용한다.

에이피알을 비롯해 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠, 파마리서치, SAMG엔터 등이 고른 실적 개선을 이루며 ETF 수익률 상승을 견인했다.

타임폴리오자산운용 이정욱 부장은 "K컬처가 단순한 유행을 넘어 국가 브랜드이자 글로벌 산업 성장축으로 부상했다"며 "글로벌 수요 확대와 정부 정책 지원이 맞물린 K컬처의 성장 스토리가 실적으로 이어지고 있다"고 말했다.

이어 "K컬처액티브 ETF는 성장 스토리를 투자 성과로 전환하며 새로운 패러다임을 제시하고 있다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



