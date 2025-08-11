본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

지역 중소기업 판로 확대 위해 '꿈씨상회' 팝업스토어 운영

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.11 11:26

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데백화점 대전점서 35개사 참여

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

'대전 0시 축제' 기간 중 지역 중소기업의 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 위해 '꿈씨상회' 팝업스토어가 운영된다.


특히 대전 대표 캐릭터 '꿈돌이'를 활용한 드립백 커피, 도자기, 방향제 등 차별화된 제품도 판매된다.

대전시가 오는 16일까지 롯데백화점 대전점 지하 1층 이벤트홀에서 지역 우수제품을 한자리에서 만날 수 있는 '꿈씨상회'를 통해 시장성과 역량 평가를 거쳐 선정된 35개 기업이 참여한 가운데 식품·생활용품·굿즈 등 다양한 상품을 선보인다.


행사 기간에는 ▲팝업스토어 제품으로 구성된 '럭키박스' 한정 판매 ▲구매 고객 대상 스탬프 투어·기념품 증정 ▲인증샷 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램이 운영된다. 또한 인플루언서를 활용한 라이브 방송과 영상 콘텐츠를 통해 온라인 홍보도 병행, 오프라인과 온라인을 아우르는 마케팅을 펼칠 예정이다.


최원혁 대전시 기업지원국장은 "이번 팝업스토어가 지역기업들이 대기업 유통망에 진출하는 교두보가 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역기업 판로 확대를 위한 실질적 지원책을 지속 발굴·추진하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기