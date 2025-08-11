본문 바로가기
"건설업 이해 높여요"…대우건설, 임직원 자녀 초대행사

최대열기자

입력2025.08.11 09:05

시계아이콘00분 19초 소요
대우건설 임직원 자녀들이 인덕원퍼스비엘현장을 견학하고 있다. 대우건설 제공

대우건설 임직원 자녀들이 인덕원퍼스비엘현장을 견학하고 있다. 대우건설 제공

대우건설은 지난 7일부터 이틀간 임직원 자녀 80명을 회사 본사 등을 초청하는 '꿈나무 초대행사'를 했다고 밝혔다. 2004년 시작해 올해로 19회째를 맞은 행사로 임직원 자녀 가운데 초등학교 4~6학년 학생을 대상으로 했다.


업종 특성상 가족과 휴가를 같이 보내기 어려운 국내외 현장 임직원 자녀를 우선 선발했다. 초대받은 어린이 80명은 서울 을지로 본사를 견학해 부모님이 일하는 회사와 직업에 관해 설명을 들었다.

이어 인덕원퍼스비엘 현장으로 넘어가 간식차를 이용하고 현장 내부 견학을 했다. 수원 인재원, 써밋갤러리도 다녀갔다. 회사 관계자는 "아이들이 건설업에 대한 이해와 자긍심을 높이는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
