영화 '좀비딸', 누적 관객 300만 돌파…개봉 11일만

유제훈기자

입력2025.08.10 19:56

수정2025.08.10 19:58

올해 최고속도 흥행 기록

영화 '좀비딸'이 300만 관객을 달성했다.


10일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 좀비딸은 이날까지 누적 관객 수 302만6000여명을 기록했다. 지난달 30일 개봉한 이래 단 11일 만에 관객수 300만명을 돌파한 것이다.

올해 개봉작 중 300만 관객을 넘긴 영화는 좀비딸과 '미션 임파서블: 파이널 레코닝'(개봉 23일) '야당'(27일), '미키17'(39일), 'F1 더 무비'(40일) 등 총 5편이다.

이 중 300만 관객 돌파 속도는 좀비딸이 가장 빨랐다. 좀비딸은 개봉 이후 매일 박스오피스 1위를 유지했고, 매출액 점유율도 내내 40%를 넘어서고 있다.


좀비딸은 맹수 전문 사육사 정환(조정석 분)이 좀비 바이러스에 감염된 딸 수아(최유리)를 지키기 위해 분투하는 내용을 담은 코미디 영화다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
