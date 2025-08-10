본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종시, 노후 경유 차 저감장치 부착 지원 선착순 접수

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.10 18:30

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하반기 잔여 물량 12대 접수
부착 비용 90% 이상 지원

노후 경유 차의 배출가스를 일정부분 줄이기 위해선 현재 5등급 차량에 대한 배출가스 저감장치 미부착 차량에 대해서 설치가 필요하다.

10일 세종시에 따르면 배출가스 5등급 노후 경유 차에 저감장치(DPF)를 부착할 경우 장치 부착 비용의 90% 이상을 지원하는 사업으로, 차량 1대당 최대 382만원까지 보조된다. 저감장치 부착 이후에는 필터 교체, 성능점검 등 유지관리비 일부도 별도로 지원된다.


하반기 지원 물량은 총 20대로, 10월 28일까지 잔여 물량 12대에 대한 선착순 접수가 진행 중이며 예산 소진 시 조기 마감된다. 지원 대상은 지역에 등록된 5등급 경유 차 중 ▲최근 6개월 이상 소유된 차량 ▲환경개선부담금 체납 및 관련 법령 위반 이력이 없는 차량 등의 조건을 충족한 차량이다.

저감장치를 부착한 차량은 수도권과 대기관리권역 내 운행 제한 단속에서 제외되며, 향후 강화될 환경규제에 대해서도 선제 대응이 가능하다. 신청은 자동차배출가스 종합전산시스템에서 하면 된다. 자세한 내용은 시 누리집에서 공고문을 확인하거나 환경정책과로 문의하면 된다.


시 관계자는 "배출가스 저감장치 부착 지원사업이 오는 2026년을 끝으로 종료되는 만큼, 장치 부착이 필요한 차량 소유자는 반드시 올해나 내년까지 신청을 완료하길 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

장난감 하나에 수십 만원?…90년대 '유행템'이 MZ '핫템'으로

'김동연의 서재' 두 번째 추천 도서는?…불평등 다룬 □□□□□□

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

새로운 이슈 보기