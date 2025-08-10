고지원 "언니, 나도 우승했어"

조건부 출전 삼다수 마스터스 2타 차 우승

데뷔 3년 만에 61번째 출전 대회서 정상

언니 고지우와 시즌 자매 동반 우승 진기록

'비정규직' 고지원이 생애 첫 우승을 따냈다.

10일 제주도 서귀포시 사이프러스 골프&리조트 북·서 코스(파72·6586야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주 삼다수 마스터스(총상금 10억원) 최종 4라운드에서 3언더파 69타를 쳐 2타 차 우승(21언더파 267타)을 거뒀다. 2023년 데뷔해 3년 만에, 61번째 출전 대회에서 생애 처음으로 정상에 올랐다. 우승 상금은 1억8000만원을 받았다.

고지원(오른쪽)이 제주삼다수 마스터스 우승 직후 언니 고지우와 함께 트로피를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

고지원은 2022년 시드전을 거쳐 이듬해 정규 투어에 진출했다. 신인 시즌과 두 번째 시즌 모두 상금랭킹 60위 밖으로 밀려 시드를 지키지 못한 바람에 시드전만 세 번 치러야 하는 등 그동안 존재감이 없었다. 작년에 치른 세 번째 시드전에서 42위에 그쳤고, 올해는 주로 드림(2부) 투어에서 뛰면서 KLPGA 정규 투어는 빈자리가 나올 때 겨우 출전할 수 있는 '조건부 출전권자'였다.

고지원은 상반기 17개 대회 가운데 9개 대회에만 출전할 수 있었고, 하반기 첫 대회인 제주 삼다수 마스터스는 시즌 10번째 등판이었다. 이번 우승으로 신분이 달라졌다. 올해 남은 KLPGA 투어 대회에 모두 출전할 자격을 얻어내 드림 투어 활동은 조기에 마감하게 됐다. 이번 우승으로 2027년까지 시드를 확보했다.

이미 3차례 우승한 언니 고지우에 이어 고지원도 챔피언에 오르면서 박희영과 박주영에 이어 KLPGA 투어에서 두 번째 자매 우승이라는 진기록도 세웠다. 지난 6월 고지우가 맥콜·모나 용평 오픈에서 우승했기에 자매가 같은 시즌에 우승한 건 처음이다. 고지우는 18번 홀(파5) 그린에서 대기하고 있다가 가장 먼저 동생의 우승을 축하했다. 또 고지원은 태어나서 자란 고향 제주에서 첫 우승을 거둬 기쁨이 더했다.

고지원은 "첫 우승은 커리어에서 중요한 이정표다. 지금까지 '노력했던 과정이 틀리지 않았다'는 것을 증명한 것 같아 자신감을 얻었다"며 "우승을 맛보니까 더 하고 싶은 욕심도 생긴다. 더 열심히 할 동기부여가 됐다"고 말했다. 이어 "언니는 항상 고마운 존재"라면서 "하반기에는 우승을 목표로 계속 좋은 플레이를 이어가고 싶다"고 덧붙였다.

노승희는 3타를 줄이며 준우승(19언더파 269타)을 차지했다. 타이틀을 방어하러 미국에서 귀국한 윤이나는 공동 3위(17언더파 271타)로 대회를 마쳤다. 이다연 공동 3위, 이가영 5위(16언더파 272타), 이세희와 박지영, 김수지, 한진선, 김민선7 등이 공동 6위(15언더파 273타)에 포진했다. 한 달여 만에 대회에 나선 해외파 박성현은 5언더파 67타를 몰아쳐 공동 11위(14언더파 274타)로 올라섰다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



