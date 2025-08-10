본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

곡성군, 집중호우 피해지역 벼 병해충 방제비 지원

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.10 14:55

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1ha당 10만원…"고품질 쌀 생산"

곡성군은 지난달 17~19일 집중호우로 인한 피해 지역 벼에 대해 병해충 방제비를 지원한다. 곡성군 제공

곡성군은 지난달 17~19일 집중호우로 인한 피해 지역 벼에 대해 병해충 방제비를 지원한다. 곡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 곡성군(군수 조상래)은 지난달 17~19일 집중호우 피해 지역 벼에 대해 병해충 방제비를 지원한다고 10일 밝혔다. 군은 옥과권역을 중심으로 내린 폭우에 따른 농경지 침수와 그로 인해 생긴 벼 피해를 최소화하기 위한 출수기 방제를 시행한다.


이번 방제비 지원은 농작물 침수 피해 정밀조사에 따른 국가재난안전관리시스템(NDMS) 입력 필지를 대상으로 추진되며, 피해 면적(ha)당 방제비는 10만원이다.

현재 곡성군 관내 벼 예찰 상황으로는 일부 필지에서 도열병과 잎집무늬마름병(문고병)이 발생하고 있어 방제를 권장하고 있으며, 혹명나방 및 벼멸구 피해는 아직 확인되지 않았다.


곡성농업기술센터 관계자는 "지난달 호우로 인한 침수 벼 피해를 최소화해 고품질 쌀을 수확할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

블랙핑크 제니의 경고…"kkabujimara" 무슨 뜻?

'은하철도 999'가 왜 거기서 나와?…지하철마다 다른 '역 멜로디'

"멀쩡한 햄버거를 왜 버려?"…日맥도날드 '포켓몬 카드' 논란

"그래도 구두쇠 아냐"…젊은층 '한달 평균 0원' 데이트에 출산율 하락 경고등

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감

새로운 이슈 보기