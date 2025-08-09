야외활동 비상…진드기 매개 감염병 주의보

전남도, 야외활동 시 긴소매 착용 등 당부

진드기 매개 감염병 예방 안내 포스터. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 최근 기온 상승으로 진드기 활동이 활발해지고 개체 수도 급증할 것으로 예상됨에 따라 진드기 매개 감염병 예방을 위해 야외활동 시 긴소매 착용으로 피부 노출 최소화 등 주의를 당부하고 나섰다.

진드기 매개 감염병에는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시증이 대표적이다. 대부분 농작업, 등산, 캠핑, 벌초 등 야외활동이 많아지면서 감염 위험이 증가한다.

중증열성혈소판감소증후군은 일명 살인진드기로 불리는 참진드기에 물려 감염된다. 5~14일의 잠복기를 거쳐 구토, 설사, 근육통 등이 나타나며, 증상이 악화되면 혈소판 감소, 간 기능 장애 등 심각한 합병증을 유발할 수 있다.

쯔쯔가무시증은 털진드기 매개 감염병으로 10일 이내의 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 두통, 근육통 발진 등의 증상이 나타나며 물린 부위에 가피(검은 딱지)가 생긴다. 항생제 치료로 쉽게 회복되지만, 치료가 늦어질 경우 폐렴, 뇌염 등 합병증이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.

야외활동 시에는 긴 소매와 긴 바지, 모자 등을 착용해 피부 노출을 최소화하고, 진드기 기피제를 사용하는 것이 좋다.

또 풀밭에 바로 앉지 않고 방석이나 돗자리를 깔아 사용하며, 귀가 후에는 곧바로 옷을 털고 세탁한 뒤 샤워를 통해 몸에 진드기가 붙었는지 확인해야 한다.

전남도는 도민의 안전한 야외활동을 위해 등산로 입구 및 마을회관 등 주요 지점에 진드기 기피제 3만 8,000여 개 배부, 예방 홍보 활동으로 진드기 매개 감염병 확산 방지를 위한 환경을 조성하고 있다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "야외활동이나 농작업 시 예방수칙을 반드시 준수하고, 발열이나 구토, 설사 같은 증상이 나타나면 바로 의료기관을 방문해 진료받길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



