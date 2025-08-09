본문 바로가기
야외활동 비상…진드기 매개 감염병 주의보

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.09 09:54

시계아이콘00분 47초 소요
전남도, 야외활동 시 긴소매 착용 등 당부

진드기 매개 감염병 예방 안내 포스터. 전남도 제공

진드기 매개 감염병 예방 안내 포스터. 전남도 제공

전라남도는 최근 기온 상승으로 진드기 활동이 활발해지고 개체 수도 급증할 것으로 예상됨에 따라 진드기 매개 감염병 예방을 위해 야외활동 시 긴소매 착용으로 피부 노출 최소화 등 주의를 당부하고 나섰다.


진드기 매개 감염병에는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시증이 대표적이다. 대부분 농작업, 등산, 캠핑, 벌초 등 야외활동이 많아지면서 감염 위험이 증가한다.

중증열성혈소판감소증후군은 일명 살인진드기로 불리는 참진드기에 물려 감염된다. 5~14일의 잠복기를 거쳐 구토, 설사, 근육통 등이 나타나며, 증상이 악화되면 혈소판 감소, 간 기능 장애 등 심각한 합병증을 유발할 수 있다.


쯔쯔가무시증은 털진드기 매개 감염병으로 10일 이내의 잠복기를 거쳐 발열, 오한, 두통, 근육통 발진 등의 증상이 나타나며 물린 부위에 가피(검은 딱지)가 생긴다. 항생제 치료로 쉽게 회복되지만, 치료가 늦어질 경우 폐렴, 뇌염 등 합병증이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.


야외활동 시에는 긴 소매와 긴 바지, 모자 등을 착용해 피부 노출을 최소화하고, 진드기 기피제를 사용하는 것이 좋다.

또 풀밭에 바로 앉지 않고 방석이나 돗자리를 깔아 사용하며, 귀가 후에는 곧바로 옷을 털고 세탁한 뒤 샤워를 통해 몸에 진드기가 붙었는지 확인해야 한다.


전남도는 도민의 안전한 야외활동을 위해 등산로 입구 및 마을회관 등 주요 지점에 진드기 기피제 3만 8,000여 개 배부, 예방 홍보 활동으로 진드기 매개 감염병 확산 방지를 위한 환경을 조성하고 있다.


정광선 전남도 보건복지국장은 "야외활동이나 농작업 시 예방수칙을 반드시 준수하고, 발열이나 구토, 설사 같은 증상이 나타나면 바로 의료기관을 방문해 진료받길 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
