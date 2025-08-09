본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 상·하수도시설 질식사고 제로화 집중

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.09 09:41

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공사관계자 등 대상 특별 안전교육

전남도가 상하수도시설 밀폐공간 질식사고 예방교육을 진행했다. 전남도 제공

전남도가 상하수도시설 밀폐공간 질식사고 예방교육을 진행했다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도는 8일 지역 상·하수도 시설 밀폐공간에서 발생 가능한 질식사고 예방을 위해 시군 관계 공무원, 공사관계자 등을 대상으로 특별 안전교육을 실시했다.


교육은 상·하수도 관로, 맨홀, 정수장 및 하수처리장의 지하구조물 등 밀폐공간 내 산소결핍, 유해가스 질식 등 다양한 위험 사례를 중심으로 진행됐다.

특히 산업안전보건공단과 국토 안전관리원 등 전문기관과 합동으로 추진해 교육의 전문성과 실효성을 더했다.


밀폐공간 질식사고 예방 특별교육은 ▲작업장 유해 요인 관리 ▲작업장 주변 위험 경고 ▲작업장 사전 확인 및 안전 장비 비치 ▲작업 중 지속적인 환기와 출입 인원 점검 등 현장에서 실질적으로 확인해야 할 안전 수칙 위주로 구성됐다.


전남도는 밀폐시설의 체계적인 관리를 위해 9월 30일까지를 밀폐공간 질식사고 예방을 위한 중점 대응 기간으로 운영 중이다.

김정섭 전남도 환경산림국장은 "상·하수도시설은 지하구조물 등 밀폐공간이 많고 작업환경이 열악해 체계적인 관리와 작업자의 안전 수칙 준수가 절실하다"며 "교육과 중점 대응 기간 운영을 통해 밀폐공간에서 질식 사고로 소중한 생명이 희생되지 않도록 철저히 대비하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령이 내 휴대폰을 검열한다고?…'국가 메신저' 안 깔면 푸틴에게 처벌받는다 대통령이 내 휴대폰을 검열한다고?…'국가 메신저'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"더는 못 참아"…백종원, 허위사실 유포 유튜버 강경 대응

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

손흥민 한국인인데…"美 월드컵 우승 도우러 왔다" LA 시의원 설화

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

李대통령, 휴가 때도 골머리 싸맸을 과제 세 가지

새로운 이슈 보기