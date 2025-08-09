<국장급 신규임용>
▶장관정책보좌관 김동환(11일자)
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스대통령이 내 휴대폰을 검열한다고?…'국가 메신저'... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사] 국토교통부
2025년 08월 09일(토)
<국장급 신규임용>
▶장관정책보좌관 김동환(11일자)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"대체 무슨 빵이길래"…출시 2주만 1억원 팔린 성심당 '그 빵' 재출시
1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨
"일본여성과 결혼할래" 한국 남성들 우르르…日 누리꾼 반응 보니
"못생긴 신발 이제 안 사" 연간 1250억 타격 전망에…크록스 주가 폭락
[단독] "무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…국토부 인력은 고작 5명
"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명
'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란
'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이
요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초
치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담