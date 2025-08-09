본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[인사] 국토교통부

최서윤기자

입력2025.08.09 09:34

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<국장급 신규임용>

▶장관정책보좌관 김동환(11일자)





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령이 내 휴대폰을 검열한다고?…'국가 메신저' 안 깔면 푸틴에게 처벌받는다 대통령이 내 휴대폰을 검열한다고?…'국가 메신저'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…인력은 고작 5명

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

비상 걸린 스위스…골드바 39% 美 관세 폭탄 맞았다

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초

치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담

李대통령, 휴가 때도 골머리 싸맸을 과제 세 가지

새로운 이슈 보기