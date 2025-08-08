본문 바로가기
특검 "김건희, 주가조작 '공모자'…부당이익 8억여원 챙겨"(종합)

염다연기자

입력2025.08.08 21:45

시계아이콘01분 15초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도이치·건진법사·통일교 청탁 등
구속영장에 '공모자'로 규정
특검 "증거인멸 정황"
김건희 구속 여부 이르면 12일 밤 결정

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사의 구속영장에 도이치모터스 주가조작으로 챙긴 부당이익을 8억1000만원으로 특정한 것으로 전해졌다.

연합뉴스

연합뉴스

8일 법조계에 따르면 전날 특검팀이 김 여사에 대해 청구한 구속영장에 주가조작 부당이익액이 적시된 것으로 알려졌다.


특검팀은 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작에 김 여사가 돈을 대는 '전주'(錢主)로 가담한 것으로 보고 자본시장법 위반 혐의를 적용했다.

김 여사가 통정거래(매수·매도할 사람이 사전에 가격을 정해놓고 일정 시간 서로 주식을 매매하는 것)를 포함해 3700여 차례의 매매 주문으로 주가조작에 가담했다고 보고 단순 방조자가 아닌 시세조종 공모자라고 판단한 것이다.


특검팀은 지난 6일 김 여사에 대한 대면 조사에서 2차 주가조작 당시 블랙펄인베스트 측에 40％ 수익을 넘기는 조건으로 증권계좌를 맡긴 정황의 녹취를 제시했으나, 김 여사는 "주가조작 사실을 몰랐다"며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.


특검팀, '정치브로커 건진법사와 공모'도 적시

또 특검팀은 김 여사가 신분이 '정치 브로커'로 규정된 건진법사 전성배씨와 '공모'해 통일교 측으로부터 고가 물품들을 받았다는 내용을 구속영장에 적시한 것으로 전해졌다.

앞서 6일 특검에 출석해 조사받은 김 여사는 통일교 전 세계본부장 윤모씨가 2022년 4~8월께 전씨를 통해 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 건네 교단 현안을 청탁했다는 의혹에 "물품을 받은 바 없다"고 진술했다고 한다. 이에 특검팀은 윤씨와 통화 내용을 근거로 김 여사와 전씨를 공모 관계로 이들이 함께 통일교 측의 청탁을 받았음을 부각하는 방식으로 김 여사의 범죄 사실을 구성한 것으로 전해졌다.


김 여사와 윤 전 대통령은 2022년 20대 대통령 선거 과정에서 정치 브로커 명태균씨로부터 불법 여론조사 결과를 제공받았다는 의혹도 받는다. 특검팀은 김 여사가 명씨로부터 받은 불법 여론조사 횟수를 공표·비공표 사례를 합쳐 50여회로 집계한 것으로 파악됐다. 총 2억7000만원 상당 여론조사를 무상으로 기부받은 뒤 그해 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 의원이 공천받도록 관여했다는 혐의다.


특검팀은 김 여사가 혐의를 부인한 만큼 증거 인멸 우려가 높고, 잦은 입원으로 수사에 불응할 가능성이 크다며 구속의 필요성을 강조한 것으로 전해졌다. 또 지난 4월 윤 전 대통령의 탄핵소추안이 인용되면서 영부인 자리에서 내려오게 되자 휴대전화를 바꾼 사실도 증거 인멸 정황으로 거론된 것으로 전해졌다.


김 여사에 대한 구속영장 심사는 오는 12일 오전 10시10분 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린다. 김 여사의 구속 여부는 이르면 12일 밤늦게 결정될 것으로 보인다. 법원이 구속영장을 발부하면 전직 대통령 부부가 동시에 수감되는 헌정사상 초유의 일이 벌어지게 된다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
