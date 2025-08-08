롯데케미칼, 2분기 영업손실 2449억원 '어닝 쇼크'…기초화학 부진 직격탄

시장 예상치보다 손실폭 더 커…적자 확대

3분기 소폭 개선 기대에도 경영 불확실성 지속

"범용 석유화학 구조조정"…비핵심 매각 본격화

롯데케미칼은 8일 공시를 통해 2025년 2분기 연결기준 매출 4조1970억원, 영업손실 2449억원, 당기순손실 4713억원의 잠정 실적을 발표했다. 증권가 평균 전망치였던 영업손실 1800억원대를 600억원 이상 하회하며, '어닝 쇼크' 수준의 실적 부진을 나타냈다. 영업손실은 전년 동기(1213억원)보다 2배 확대됐고, 전 분기 대비로도 85.2% 악화했다.

특히 기초소재 중심의 범용 석유화학 부문 적자가 실적 전반을 끌어내렸다. 말레이시아 LC타이탄과 미국 LC USA 법인 등 주요 자회사 대부분이 적자를 지속한 것으로 파악된다. 상반기 누계 영업손실은 3770억원, 순손실은 7175억원에 달했다.

롯데케미칼은 실적 발표와 함께 "3분기부터 점진적 회복을 기대하고 있으나, 글로벌 수요 위축과 고정비 부담 등 어려운 경영환경이 지속될 것"이라며 "중장기 경쟁력 확보를 위한 범용 석유화학 구조조정 노력을 준비하고 있다"고 밝혔다.

구체적으로는 국내외 비핵심 자산 정리를 통한 사업 포트폴리오 재정비 작업이 진행 중이다. 회사는 올해 2월 비핵심 국내 자산 매각 계약을 체결했으며, 거래는 3분기 내 종결될 예정이다. 지난 7월에도 자회사 보유 수처리 설비 자산 매각을 마쳤다. 회사 측은 "동남아시아 지역을 중심으로 한 해외 석유화학 자산의 구조 최적화를 위해 지분 매각 또는 전략적 투자 유치 등을 열어두고 초기 협의를 진행 중"이라고 설명했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



