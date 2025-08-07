사학연금, 웰파크호텔과 제휴복지 업무협약 체결

가입자 복지 증진, 할인가 이용

사립학교교직원연금공단(사학연금)은 사학연금 가입자의 복지 증진 및 여가·휴양 기회 확대를 위해 7일 웰파크호텔과 제휴복지 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

사학연금과 웰파크호텔은 7일 전라북도 고창에 위치한 웰파크호텔에서 제휴복지 업무협약을 체결했다고 밝혔다.왼쪽부터 강윤석 웰파크시티 부회장과 최창동 사학연금 복지사업실장. 사학연금 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 사학연금 가입자는 전북 고창에 위치한 웰파크호텔의 객실, 스파, 연회장 등 주요시설을 할인가(개인 57%, 단체 68%)에 이용할 수 있게 된다.

자세한 이용 방법은 사학연금 통합복지플랫폼에서 확인할 수 있으며, 다양한 맞춤형 안내와 편의 제공 등도 진행할 예정이다.

송하중 사학연금 이사장은 "웰파크호텔과의 협약이 사학연금 가족의 삶의 질 향상과 건강한 여가생활에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 교직원이 여가와 관련하여 보다 체감할 수 있는 복지서비스 확대를 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



