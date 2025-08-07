동남권원자력의학원, 항생제 적정 사용 ‘1등급’… 진료 투명성 입증

급성 상·하기도 감염 항생제 처방률 1등급 획득



2024년 외래 진료 대상 ‘약제급여 적정성 평가’

동남권원자력의학원(의학원장 이창훈)이 건강보험심사평가원이 발표한 '2024년 약제급여 적정성 평가'에서 항생제 안전사용 부문 최고등급을 받았다.

이번 평가에서 동남권원자력의학원은 급성 상·하기도 감염 항생제 처방률과 처방건당 약 품목 수 등 주요 항목에서 모두 '1등급'을 획득, 진료의 투명성과 신뢰성을 동시에 입증했다.

'약제급여 적정성 평가'는 항생제·주사제의 오남용을 줄이고 약물 처방의 적정성을 확보하기 위해 건강보험심사평가원이 2001년부터 매년 시행해온 평가다. 2024년 평가는 1월부터 12월까지 외래 진료를 대상으로 이뤄졌다.

평가 결과에 따르면 동남권원자력의학원의 급성 상기도 감염 항생제 처방률은 17.06%로 전체 평균(45.20%)을 크게 밑돌았고 급성 하기도 감염 항생제 처방률도 34.48%에 그치며 전체 평균 61.86%에 비해 절반 수준에 가까운 수치를 기록했다.

또 전체 상병 항생제 처방률은 2.61%(전체 평균 20.13%), 호흡기계 질환 항생제 처방률은 14.54%(전체 평균 53.15%)로 모두 현저히 낮았다. 항생제 사용량(1364건)과 처방일수(1568일) 역시 각각 전체 평균의 절반을 밑돌았고 처방건당 약 품목 수는 2.79개로 전체 평균 3.87개 대비 낮은 수치를 보였다.

이창훈 동남권원자력의학원장은 "의료진이 진료 현장에서 신중하게 약물 처방을 한 결과"라며 "항생제 과잉 처방을 줄이고 환자 중심의 책임진료 문화를 확산시켜 나가겠다"고 전했다.

이번 평가 결과는 동남권원자력의학원이 의료 윤리와 전문성을 기반으로 한 신뢰 의료기관으로 자리매김하고 있음을 보여주는 방증으로 풀이된다.





