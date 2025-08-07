본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]카카오, 2분기 역대 최대 실적…4%대↑

이승진기자

입력2025.08.07 09:20

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

7일 카카오 가 장 초반 강세다. 2분기 역대 최대 실적을 기록하자 투심을 자극한 것으로 보인다.


이날 오전 9시15분 기준 카카오는 전 거래일 대비 2400원(4.23%) 오른 5만9200원에 거래되고 있다.

카카오는 연결 기준 2분기 매출액이 전년 동기보다 1% 증가한 2조283억원을 기록했다고 이날 공시했다. 영업이익은 1859억원으로, 전년 같은 기간보다 39% 늘었다. 매출액과 영업이익은 모두 분기 기준으로 역대 최대치다.

[특징주]카카오, 2분기 역대 최대 실적…4%대↑
AD
원본보기 아이콘

사업 부문별로 보면 올해 2분기 플랫폼 부문 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 1조552억원으로 집계됐다. 플랫폼 부문 중 톡비즈 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 5421억원을 기록했다. 이 중 톡비즈 광고의 2분기 매출액은 3210억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다.


카카오는 카카오톡 서비스의 대대적인 개편을 준비하고 있다. 인공지능(AI) 측면에서는 인프라부터 언어 모델까지 AI 생태계 확장을 위한 기반을 다지는 동시에 하반기에 전 국민이 일상에서도 AI를 손쉽게 접할 수 있는 다양한 서비스도 순차적으로 선보일 예정이다.


전날 강석오 신한투자증권 연구원은 보고서를 통해 "AI Agent 사업을 해낼 수 있을 것이라는 기대감이 전혀 없는 주가"라면서 "오픈AI와의 협업 결과 및 새로운 수익 모델로서의 인정과 함께 재평가가 전망된다"고 설명했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기