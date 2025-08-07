[특징주]카카오, 2분기 역대 최대 실적…4%대↑

7일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 61,000 전일대비 4,200 등락률 +7.39% 거래량 5,695,240 전일가 56,800 2025.08.07 10:05 기준 관련기사 코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합카카오, 스테이블코인 TF 구성…뱅크·페이 동참코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 강세다. 2분기 역대 최대 실적을 기록하자 투심을 자극한 것으로 보인다.

이날 오전 9시15분 기준 카카오는 전 거래일 대비 2400원(4.23%) 오른 5만9200원에 거래되고 있다.

카카오는 연결 기준 2분기 매출액이 전년 동기보다 1% 증가한 2조283억원을 기록했다고 이날 공시했다. 영업이익은 1859억원으로, 전년 같은 기간보다 39% 늘었다. 매출액과 영업이익은 모두 분기 기준으로 역대 최대치다.

사업 부문별로 보면 올해 2분기 플랫폼 부문 매출액은 전년 동기 대비 10% 늘어난 1조552억원으로 집계됐다. 플랫폼 부문 중 톡비즈 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 5421억원을 기록했다. 이 중 톡비즈 광고의 2분기 매출액은 3210억원으로 전년 동기 대비 4% 증가했다.

카카오는 카카오톡 서비스의 대대적인 개편을 준비하고 있다. 인공지능(AI) 측면에서는 인프라부터 언어 모델까지 AI 생태계 확장을 위한 기반을 다지는 동시에 하반기에 전 국민이 일상에서도 AI를 손쉽게 접할 수 있는 다양한 서비스도 순차적으로 선보일 예정이다.

전날 강석오 신한투자증권 연구원은 보고서를 통해 "AI Agent 사업을 해낼 수 있을 것이라는 기대감이 전혀 없는 주가"라면서 "오픈AI와의 협업 결과 및 새로운 수익 모델로서의 인정과 함께 재평가가 전망된다"고 설명했다.





