위기의 건설업계, 미국서 기회찾나…관세타결에 '조용한 환호' 이유

대미 투자 확대, 국내 건설경기 대안 부각

"관세 충격은 미미, 기회는 크다"

美 수주 증가, 2023년 리쇼어링 당시 입증

삼성·현대·SK, 계열사 물량 美진출 속도

외연·수주 확장 관건은 중소건설사 동반 진출

한미 관세 협상이 타결된 이후 건설업계는 뜻밖의 기회를 맞이하고 있다. 관세의 직접적인 영향은 미미하지만, 협상의 핵심인 3500억 달러(약 485조 원) 규모의 대미 투자 패키지가 미국 내 대규모 건설 프로젝트의 문을 활짝 열었기 때문이다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 위기로 최악의 침체에 빠진 국내 시장을 상쇄할 새로운 성장 동력이 될 것이라는 기대감이 커지고 있다.

현대건설이 미국 에너지 기업 홀텍과 추진하고 있는 홀텍 SMR-300. 대미 투자 패키지로 현대건설은 원전과 SMR에서 추가 수주가 기대되고 있다. 현대건설. AD 원본보기 아이콘

관세 충격은 비껴가고…美 대규모 인프라에 '기회 포착'

국내 건설사의 미국 수주 확대 가능성은 이미 통계로 입증된 바 있다. 11일 해외건설협회 자료를 보면 우리 기업의 2023년 전체 해외건설 수주액은 333억 1000만 달러였으며, 이 가운데 미국은 100억 달러를 기록하며 단일 국가 기준 처음으로 1위를 차지했다. 전체 수주의 30%에 해당하는 비중이다. 같은 해 북미·태평양 지역 전체 수주도 103억 달러(31.0%)로 중동(114억 달러, 34.3%)과 함께 양대 축으로 올라섰다.

이는 당시 리쇼어링(해외 진출 기업의 자국 복귀)을 내건 미국 정부의 독려로 반도체·배터리·자동차 등 한국 제조 대기업의 미국 현지 투자가 급증한 결과로 풀이된다. 지난해 북미·태평양 수주는 46억7825만달러(12.6%), 올해 1~6월 수주는 27억3400만 달러로 전체(310억1334만 달러)의 8.8%까지 축소됐다. 2023년 일시적으로 급증했으나 이후 다시 평년 수준으로 복귀한 것이다.

증권가에서는 리쇼어링 당시의 수주 열풍이 재현될 것이라는 기대감이 나온다. 김승준·하민호 하나증권 연구원은 "삼성E&A는 반도체·바이오, 현대엔지니어링은 이차전지·자동차, 현대건설은 원전 등 분야별 수주 가능성이 높다"고 평가했다. 이어 "한미글로벌은 미국 자회사 오텍을 통해 데이터센터와 배터리 관련 프로젝트에서 수주를 기대할 수 있다"고 분석했다.

건설업계는 '조용한 환호'를 보내고 있다. 본질적으로 건설업은 내수 중심 서비스 산업이다. 관세 인상에 따른 원가 상승이나 수출 제한의 영향이 적은 편이다. 대신 미국 내 산업 인프라 확대에 따라 따라붙는 대규모 시공 수요에 기대를 거는 구조다. 미국발(發) '건설붐'의 수혜기업으로 꼽히는 현대건설 관계자는 "미국을 출발점으로 삼아 글로벌 시장에서 다양한 신규 에너지 사업 기회를 선제적으로 확보하고, 지속해서 경쟁력을 강화해나갈 것"이라고 했다.

이미 미국으로 간 대기업들…중견·중소 건설사 동반 진출이 관건

이미 대기업 건설 계열사들은 안정적인 '캡티브 마켓(계열사 간 내부 시장)'을 기반으로 미국 시장에 빠르게 진입하고 있다. 삼성물산 건설부문은 삼성전자가 텍사스주 테일러시에 370억 달러 이상을 투입한 첨단 반도체 팹을 건설했다. 1공장 시공 경험을 토대로 확장 공사에 대한 경쟁 우위를 확보하고 있다. 현대엔지니어링은 현대차그룹이 조지아에 짓고 있는 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 SK온의 배터리 합작공장을 주도했다. SK에코플랜트는 미국 내 태양광 발전소, 연료전지, 배터리 재활용 공장 등 친환경 인프라 프로젝트에 선제적으로 대응하고 있다.

김화랑 한국건설산업연구원 부연구위원은 "대기업 위주의 캡티브 시장에 머물러 있는 현재 구조에서 중견·전문건설사의 기회 확장은 아직 미미하지만, 미국 내 산업 중심의 건설 붐이 더욱 거세진다면 외연 확장의 여지가 충분하다"며 "현지 인력 부족과 시공역량 한계 등으로 인해 한국 업체의 기술력과 품질 경쟁력이 부각될 수 있는 여지가 있다"고 진단했다. 그는 "문제는 얼마나 신속히 미국식 규제와 제도, 공정 문화에 적응하느냐에 달려 있다"며 "중소 시공사도 대기업을 따라 미국에 진출하는 구조를 만들어야 파급 효과가 클 것"이라고 강조했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



