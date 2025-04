KB금융, 'KB GOLD&WISE the FIRST 반포' 개점 1주년 맞아

고객 중심의 프리미엄 종합자산관리 브랜드로 성공적인 입지 구축

'패밀리 오피스 서비스' 등 차별화된 서비스 제공

▲ 22일 KB GOLD&WISE the FIRST 반포에서 열린 1주년 기념행사에서 'KB GOLD & WISE the FIRST 반포' (앞줄 왼쪽 다섯번째부터) 정은영 KB국민은행 상무, 박병곤 KB국민은행 영업그룹 이사부행장, 이홍구 KB증권 대표이사, KB GOLD & WISE the FIRST 반포 김희경 KB증권 센터장을 비롯한 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융그룹 제공

