CJ제일제당, 베트남 키즈나 공장 신설…첫 해외 제조 기지

할랄 전용 생산동·자동화 설비 갖춰

키즈나 공장 해외 수출 물량 3배 이상 확대

[아시아경제 송승윤 기자] CJ제일제당은 베트남 롱안성 키즈나 공단에 생산공장을 신설했다고 27일 밝혔다.

키즈나 공장은 총 3만4800㎡(1만500평) 규모로 지어졌으며 4층 2개동으로 이뤄졌다. 공장 신설엔 300억원이 투입됐고 2025년까지 추가 설비투자 등에 총 1000억원이 투자될 전망이다.

키즈나 공장은 CJ제일제당의 ‘글로벌 생산→글로벌 수출(Global to Global)’ 모델이 적용된 첫 해외 제조 기지다. 그동안 CJ제일제당의 글로벌 시장 공략은 ‘국내 생산→해외 수출’, ‘해외 현지 생산 및 현지 판매’가 주를 이뤘으나 이번 키즈나 공장 준공으로 주력 제품을 베트남에서 생산해 해외 인접 국가에 바로 공급할 수 있게 됐다. CJ제일제당은 오는 2025년까지 키즈나 공장에서 생산해 해외로 수출하는 물량을 올해 대비 3배 이상 확대할 계획이다.

키즈나 공장은 처음 설계할 때부터 할랄 전용 생산동을 갖추고 가공밥과 김치, K-소스 등 품목에서 인도네시아의 무이(MUI)와 말레이시아 자킴(JAKIM) 인증을 통과해 할랄 시장 공략의 중추 역할도 맡는다. CJ제일제당이 독자 개발한 스프링롤 성형 자동화 설비도 처음 도입해 올해 70%인 자동화율을 2024년까지 100%로 높일 예정이다.

CJ제일제당 관계자는 "키즈나 공장 준공은 CJ제일제당이 아태?유럽시장 공략을 위한 탄탄한 토대를 마련했다는 의미를 갖는다"며 "K-푸드 해외 확산의 추진력을 더욱 높이고 ‘글로벌 종합식품회사’의 비전 달성을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

