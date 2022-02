롯데온, 봄맞이 뷰티 행사…“할인 및 적립 혜택 제공”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 28일부터 다음달 9일까지 엘카 그룹과 손잡고 봄맞이 뷰티 행사 ‘뷰티풀 스프링’을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 롯데온과 전국 롯데백화점이 동시에 행사를 진행하는 온·오프라인 통합 뷰티 행사로, 에스티로더, 맥 등 12개 인기 브랜드를 모아 할인 혜택을 제공한다.

온라인 단독 혜택을 중심으로 행사를 준비했다. 최대 10% 할인 쿠폰 및 최대 10% 카드 즉시 할인 혜택을 제공하며, 구매 금액대별 엘포인트(L.Point) 최대 1만점을 적립해준다. 온라인에서 7만원 이상 구매하고 롯데백화점 및 전국 롯데 지정 매장에서 상품을 찾아가는 스마트픽 서비스를 이용하면 엘포인트 5000점을 적립해주는 통합 이벤트도 진행한다. 베스트 상품 구매 시 엘포인트 3000점을 추가로 적립해준다.

롯데백화점에서도 다음달 13일까지 '뷰티풀 페스티벌'을 진행한다. 구매 금액의 최대 7%를 상품권으로 돌려주며, 롯데백화점 애플리케이션(앱)에서는 행사 참여자 중 추첨을 통해 15만원 상당의 에스티로더 블록버스터 세트와 20만원 상당의 랑콤 뷰티박스 등을 증정한다.

롯데온 관계자는 “이번 행사는 봄을 맞아 럭셔리 뷰티 브랜드를 한 눈에 확인하고 인기 제품을 단독 구성 세트, 단독 할인 등의 혜택으로 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

