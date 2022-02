윤형중 전 국정원 차장, 한국공항공사 사장 취임…"항공산업 변화 혁신 주도"

[아시아경제 유현석 기자] 윤형중 전 국가정보원 1차장이 25일 한국공항공사의 제13대 사장으로 취임했다.

윤형중 신임 사장은 취임사에서 ESG 경영에 안전(Safety)을 더한 ‘ESSG 경영’을 제안했다. 그는 “초융합적 사고와 민첩한 대응, 노사가 하나 되는 칸막이 없는 소통으로 코로나 19로 인한 공항·항공업계의 위기를 극복할 것"이라며 "4차산업혁명, 항공우주, 기후변화 시대로의 항공산업의 변화와 혁신을 주도하겠다"고 말했다.

윤 신임 사장은 미래혁신 및 신성장 동력을 준비하기 위해 한국공항공사 사장에 공모했다. 그는 "도심항공교통(UAM)을 통해 미래 모빌리티 사업의 글로벌 시장을 선점하고, 8개 신공항사업, 해외공항사업, AI-바이오-빅데이터 기반의 스마트공항 구축, 초융합적 사고와 열린 마인드로 미래사회를 선도하는 자랑스런 초융합 글로컬 공항그룹을 만들자"고 했다.

취임 직후 윤 신임 사장은 통합운영센터, 항공기 이동지역 등 김포공항 현장을 방문해 근로자 안전, 방역 대책 등 주요 현안을 점검했다. 공항을 이용하는 국민은 물론 항공산업 종사자 등 모두의 안전을 최우선 가치로 삼고 현장경영을 강화하겠다는 계획이다.

윤 사장은 전남 장성 출생이다. 서울 영락고와 연세대를 졸업했다. 국가정보원 정책기획관, 청와대 사이버정보비서관 등을 역임했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr