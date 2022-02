원티드랩, 투자 자회사 '티드랩파트너스' 설립

[아시아경제 김종화 기자] ㈜원티드랩이 투자 자회사 '원티드랩파트너스'를 설립한다고 24일 밝혔다.

원티드랩은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 원티드랩파트너스 발행 주식 2100만주(지분율 100%)를 105억원에 취득하기로 이사회에서 결의했다고 공시했다. 원티드랩파트너스는 신기술사업금융회사로 혁신기업에 대한 투자사업을 진행할 예정이다.

원티드랩파트너스는 HR테크를 활용한 차별화된 전략을 보유한 투자회사를 표방한다. 스타트업 투자가 활발한 가운데 원티드랩만이 가지고 있는 HR데이터를 활용해 성장성이 높은 기업들을 발굴, 투자할 계획이다. 특히 원티드랩의 독보적인 AI 매칭 기술로, 혁신기업 성공에 필수적인 인재채용을 도움으로써 투자대상 기업의 성장을 책임진다.

원티드랩파트너스를 이끌 남송현 대표이사 내정자는 시티그룹 애널리스트와 한국투자공사 펀드매니저를 거쳐 2016년 원티드랩에 합류했다. 다양한 투자경험을 바탕으로 원티드랩의 200억원 상당 투자유치를 이끌며, 지난해 8월 기업공개(IPO) 과정에서 중추적인 역할을 수행했다.

원티드랩 관계자는 "원티드랩이 보유한 차별화된 빅데이터를 바탕으로 다양한 혁신 분야에 투자하고, 투자업계에서도 혁신을 만들어 갈 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr