롯데관광개발, '한 컬렉션 드림골프 슈퍼세일전' 연다

지난해 9월 드림골프 오픈 후 첫 프로모션

제주드림타워점과 광화문점서 최대 40% 할인



[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 다음달 9일까지 K-패션 전문몰 한 컬렉션 제주 드림타워 복합리조트점과 서울 광화문빌딩점에서 '드림골프 슈퍼세일전'을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 프로모션은 지난해 9월 드림골프가 한 컬렉션에 숍인숍 형태로 오픈된 이후 진행되는 첫 할인 행사다. 제주드림타워점과 광화문점에서 동시 진행된다. 최대 40% 할인혜택(일부품목 제외)을 제공한다. 국내 신진 디자이너가 선보이는 4개 브랜드 골프웨어와 잡화를 2022년 봄·여름 시즌 신상으로 만날 수 있다. 행사에 참여하는 브랜드는 '클랭클랑, '쿠메 스포츠', '퓨처레트로', '칸디니' 등이다.

롯데관광개발 관계자는 "드림골프에서는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 젊은 골퍼들에게 인기를 얻고 있는 트렌디한 골프 브랜드를 선별해 선보이고 있다"며 "이번 행사는 본격적인 라운딩 시즌인 3월을 앞두고 신상품을 특별한 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

이번 행사는 상품 소진 시 조기 종료될 수 있으며 자세한 내용은 한 컬렉션 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

한 컬렉션은 2020년 12월 제주 드림타워 복합리조트와 서울 광화문빌딩에서 선을 보인 국내 첫 K-패션 전문 쇼핑몰이다. 그래미 시상식에서 BTS의 수트를 제작한 백지훈(제이백쿠튀르)과 블랙핑크의 무대의상을 맡은 윤춘호(YCH) 등 한국을 대표하는 패션 디자이너 200여명이 참여해 남녀 컨템포러리, 캐주얼, 스트리트 등 14개 카테고리의 편집숍 형태로 운영되고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr