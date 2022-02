[아시아경제 김현정 기자] 모스크바 거래소는 24일 추가 공지가 있을 때까지 모든 시장에서 거래를 중단한다고 발표했다.

이에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 내 '특별 군사작전'을 새벽시간 승인했다. 푸틴 대통령은 긴급 연설 형식으로 "우크라이나의 위협을 용인할 수 없다"며 우크라이나 동부 돈바스 지역에 대한 특별작전을 선언했다.

우크라이나 수도 키예프 등 곳곳에서 러시아의 미사일 공격이 이뤄지고 있으며, 조 바이든 미 대통령은 러시아가 강행한 군사 작전에 대해 정당한 사유가 없는 침공으로 규정하고 동맹과 함께 즉시 가혹한 제재를 가하겠다고 강조했다.

