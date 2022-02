[아시아경제 황준호 기자] 스킨앤스킨 스킨앤스킨 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 263 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263 2022.02.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일스킨앤스킨 "덴탈마스크 제조 등 방역사업부 영업 정지" close 은 서울회생법원이 주식회사 아크가 신청한 스킨앤스킨에 대한 파산 신청을 기각했다고 24일 공시했다.

법원은 채무자인 스킨앤스킨이 신청인인 아크에 대한 마스크 공급대금 채무가 존재하지 않음을 전제로 이를 변제하지 않고 있는 것으로 보이고, 이는 채무자가 개개의 채무를 다퉈 변제하지 않는 경우에 해당한다고 봤다. 따라서 이러한 사정만으로 채무자가 지급불능에 해당한다고 볼 수 없다고 판단했다. 이어 신청인이 제출한 자료들만으로는 채무자가 지급불능 또는 채무초과의 상태에 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다며 파산신청을 기각한다고 설명했다.

