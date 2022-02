을왕산 개발 놓고 인천경제청-공항公 갈등

글로벌 복합영상산업단지 조성

경제자유구역 지정 시각차 커

인천공항 인근 을왕산에 글로벌 복합영상산업단지 조성을 추진하는 사업을 놓고 인천경제자유구역청(경제청)과 인천국제공항공사(공항공사)가 갈등을 빚고 있다. 빠른 사업 진행을 원하는 경제청은 내달 중으로 산업통상자원부에 경제자유구역 지정을 신청한다는 방침이다. 하지만 공항공사는 사업 적정성 검토 및 국토교통부 협의 등이 필요하다며 일정 조정을 요구하고 있다.

23일 관련 업계에 따르면 경제청은 전날 이 사업에 참여하는 민간 사업자 아이퍼스 힐과 공항공사 간 3자 협의체 회의를 연 후, 3월 중 경제자유구역 지정을 신청하겠다는 계획을 밝혔다. 경제자유구역에 지정되면 토지 소유주가 반대해도 감정가나 조성원가로 토지를 강제수용할 수 있게 된다. 그러나 공항공사는 이날 입장문을 통해 "입장이 다르다"고 맞섰다. 사업의 적정성, 사업 참여 방식, 정부 협의 등 절차를 감안해 경제자유구역 지정 신청을 늦춰야 한다는 게 공항공사 측 설명이다.

이 사업은 영종도 을왕산 일대 80만 7733㎡에 종합촬영스튜디오, 미디어테마파크, 전시·컨벤션센터, 호텔·관광시설 등을 조성하는 것이다. 사업 부지의 86%를 소유한 공항공사는 애초 이 사업에 회의적 시선을 보내왔다. 개발에 따른 이익 때문에 논란에 휩싸일 수 있다는 이유에서다. 특히 민간기업이 막대한 개발 이익을 가져갔던 ‘대장동 사태’와 같은 일이 벌어질 것을 우려하고 있다. 이 때문에 사업 방식을 공공주도로 바꿔야 한다는 입장을 밝히다가 올 1월에서야 사업시행자에 합류했다.

이견을 좁히지 못한 경제청과 공항공사는 내달 초 실무협의를 열어 이 문제를 다시 논의하기로 했다. 이에 따라 경제자유구역 지정 신청도 당초 계획보다 늦어질 가능성이 높다.

공항공사 측은 "향후 면밀한 사업 검토를 거쳐 공익에 부합하는 방향으로 사업을 시행하도록 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr