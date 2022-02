[골프토픽] 미컬슨 "PGA투어에 깊이 사과"…"자숙하겠다"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘최고령 메이저 챔프’ 필 미컬슨(미국·사진)이 고개를 숙였다.

23일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "내 진심과 달리 부적절한 표현을 사용했다"며 "무모한 행동이었고, 사람들을 불쾌하게 만든 것에 대해 깊이 사과드린다"고 했다. 이어 "지난 10년 동안 압박감과 스트레스가 심했다"는 미컬슨은 "지금은 휴식이 필요하다"며 "자숙하면서 이번 사태를 통해 배울 수 있도록 모든 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.

미컬슨은 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 돈을 대는 슈퍼골프리그(SGL)를 두둔하면서 ‘친정’인 미국프로골프(PGA)투어를 노골적으로 비난했다. 지난 6일 아시안투어 사우디인터내셔널에 출전 직후 "PGA투어의 탐욕이 역겹다"며 "PGA투어가 선수들에게 돌아갈 돈을 제대로 주지 않는다"고 비판했다. 슈퍼골프리그 출범을 저지하려고 안간힘을 쓰는 PGA투어를 공개적으로 비난했다.

그러나 미컬슨의 선 넘은 비판은 오히려 거센 역풍에 직면했다. 칼럼니스트 짐 러스키는 "PGA투어 덕분에 8억 달러의 자산을 쌓은 미컬슨이 할 말은 아닌 것 같다"고 꾸짖었다. 저스틴 토머스(미국)도 "정말 이기적"이라면서 "사우디가 그렇게 좋다면 가라고 해라"고 냉소적인 반응을 보였다. 미컬슨의 후원사인 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG는 계약을 즉시 종료하며 등을 돌렸다.

