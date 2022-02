도시가스 보급률 끌어올린다 … 경북 영천시, 미공급지역 지원사업 협약

연료 비용 부담 완화, 주거 환경 개선 기대

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 영천시는 서라벌도시가스와 관내 미공급지역 도시가스 보급률 향상을 위해 업무협약을 체결했다.

22일 열린 협약식에서 동부동과 서부동 일부 지역의 도시가스 배관망 구축사업 추진과 도시가스 공급에 대한 상호 협력, 사업비 공동 부담 등 사업 추진에 따른 세부 사항이 논의됐다.

올해는 동부동 등 3개 구간에 사업비 총 8억3800만원을 투입해 도시가스 공급관 2.9㎞를 설치하고, 123세대에 도시가스를 신규 공급할 예정이다.

미공급 지역에 도시가스가 공급되면 주민의 연료비용 부담이 완화되고 주거환경이 개선될 것으로 기대하고 있다.

현재 영천시 도시가스 보급률은 51.9%(동 지역 88.6%)이며, 오는 2025년까지 영천시 5개 동 지역에 도시가스 보급률을 90%까지 높일 예정이다.

지난해 영천시는 금호읍 냉천리, 서부동 및 중앙동 일부 지역(교촌동~창구동, 화룡동~성내동)에 도시가스 공급관 8.1㎞를 설치했고 총 404세대에 도시가스를 공급했다.

이날 협약식에서 최기문 영천시장과 김준석 서라벌도시가스 대표이사는 영천시에 도시가스 배관망 구축사업을 지속적으로 추진하기로 했다.

