[아시아경제 권재희 기자] 동원수산 동원수산 030720 | 코스피 증권정보 현재가 9,150 전일대비 310 등락률 -3.28% 거래량 57,599 전일가 9,460 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 김재철 회장의 'AI 항해'.. KAIST에 500억원 기부동원수산, 수산 테마 상승세에 5.12% ↑동원수산, 수산 테마 상승세에 2.52% ↑ close 은 지난해 연결 재무제표 기준 영업이익이 63억2317만원으로 흑자전환했다고 22일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1466억1516만원으로 0.9% 증가했다.

순이익은 81억95만원으로 흑자전환했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr