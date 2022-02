안다즈 서울 강남, '애프터눈 로맨스' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 딸기를 활용한 디저트와 다양한 세이버리(입가심 음식)로 구성한 애프터눈티 세트 '애프터눈 로맨스'를 4월30일까지 판매한다고 22일 밝혔다.

수제 마카롱 전문점 '라미벨르'와 협업해 만든 딸기 유자 마카롱 등 디저트 6종과 세이버리 아이템 4종을 '시크릿 박스'에 담아, 무제한 커피 또는 차와 함께 제공한다. 호텔 2층 조각보 레스토랑 바이츠 앤 와인에서 매일 오전 11시30분부터 오후 5시까지 이용 가능하다. 마지막 주문은 오후 4시다.

디저트 메뉴 중 딸기 유자 마카롱은 조각보 레스토랑에서만 맛볼 수 있는 리미티드 에디션이다. 고흥 유자 커드 크림과 딸기 유자 젤리로 만들었다. 딸기 오페라 케이크와 피스타치오 치즈케이크, 라임 무스, 딸기 슈, 딸기 가나슈 쿠키 등도 준비된다. 세이버리 메뉴는 훈제연어 무스 샌드위치, 토마토 바질 치즈 타틀렛, 카라멜라이즈드 양파 키쉬, 딸기 콤포트를 얹은 브리치즈 튀김 등이다.

전예지 작가의 일러스트가 돋보이는 시크릿 박스에 담긴 디저트와 세이보리는 박스를 여는 순간 드라이아이스와 함께 공개돼 눈길을 잡는다.

