블랙록 자산운용, 아태지역 기관사업 대표 및 일본법인 사장에 히로유키 시미즈 선임

[아시아경제 황윤주 기자] 블랙록 자산운용은 22일 아시아 태평양 지역 기관사업 대표로 히로유키 시미즈(Hiroyuki Shimizu)를 선임했다고 밝혔다.

시미즈 신임 대표는 이사회 승인에 따라 블랙록 일본 법인의 사장 역할도 맡게 된다. 시미즈 대표는 올 2분기에 블랙록에 합류할 예정이다.

시미즈 대표는 홍콩에 거점을 두고 기관고객 포트폴리오 전체에 대한 솔루션 제공을 총괄할 예정이다. 각 국가별 경영진, 투자팀 및 기타 비즈니스 팀들과 협력하여 모든 기관고객을 대상으로 상품 제공과 고객 세분화 전략을 총괄하게 된다. 시미즈 대표는 또한 블랙록 일본 사장직을 맡아 블랙록 일본 CEO 겸 대표이사인 히로유키 아리타 (Hiroyuki Arita)를 지원하며 현지 기관고객영업을 담당하게 된다.

시미즈 대표는 최근까지 모건스탠리 투자운용사업부문의 사모크레딧 및 PE 부문 글로벌 공동 대표와 일본과 한국 대표를 역임했다. 이전에는 KKR 캐피털 마켓 일본 CEO로 재직하며 자금모집 및 조달 업무를 이끌었다. 골드만삭스 일본에서 15년간 재직하며 스페셜시츄에이션스그룹(Special Situations Group), 크레딧 및 대체투자 부문에서 상품 판매를 담당했고 이후 금융기관그룹(Financial Institutions Group)에서 파생상품 영업업무를 담당했다.

레이첼 로드(Rachel Lord) 블랙록 아시아 태평양 지역 총괄 회장이자 대표는 "시미즈 대표는은 현지 시장에 대한 철저한 이해, 대체투자 부문에서의 강력한 트랙레코드를 비롯해 풍부한 기관고객 관리경험을 가지고 있다는 점에서 고객들에게 큰 도움이 될 수 있을 것"이라며 "블랙록의 아태지역 성장 목표를 달성하는 데에도 도움이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

시미즈 대표는 "아태지역 기관고객들은 매우 다양한 특징을 가지고 있으며 전체 포트폴리오에 대한 솔루션에서부터 대체투자와 지속가능한 투자까지 고객들의 투자 목적이 점점 더 정교해지고 있다"며 "고객 니즈를 이해하고 맞춤형 솔루션을 통해 블랙록이 보유한 다양한 투자 역량을 제공하는데 중점을 둘 것이다"라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr