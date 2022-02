[아시아경제 권재희 기자] 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 807 전일대비 18 등락률 -2.18% 거래량 729,606 전일가 825 2022.02.22 14:49 장중(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지, 지난해 영업익 62억… 전년比 20.3%↑대우조선해양건설, 470억 규모 대구 동구 신천동 주상복합 신축사업 수주한국테크놀로지, 한국거래소 후원 온라인 기업설명회 개최 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 62억 2237만원으로 전년 동기 대비 20.3% 증가했다고 22일 공시했다.

매출액은 3534억원으로 전년동기대비 9.4% 늘었다. 순손실은 97억원으로 같은기간 전년 대비 17.1% 줄었다.

