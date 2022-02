광주은행 ‘오픈뱅킹 OK’ 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행가 오는 4월 3일까지 ‘오픈뱅킹 OK’ 이벤트를 실시한다.

이벤트는 ▲오픈뱅킹 등록해 OK ▲적금 가입해 OK 두가지 내용으로 진행되며, 문자 및 휴대폰 마케팅 동의 고객에 한하여 이벤트 요건 충족 시 자동으로 응모된다.

먼저, 오픈뱅킹 등록해 OK 이벤트는 광주은행 오픈뱅킹 서비스 신규 가입 시 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 8,000명에게 CU편의점 모바일상품권 2천원권을 총 4회에 거쳐 제공할 예정이다.

적금 가입해 OK 이벤트는 광주은행 오픈뱅킹 서비스에 등록된 다른 은행 본인 계좌에서 5만원 이상 적금상품 가입 시 자동으로 응모되며, 오는 4월 8일 추첨을 통해 300명에게 신세계모바일상품권 1만원권을 제공할 예정이다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지에서 확인 가능하다.

조정민 디지털영업본부장은 “오픈뱅킹과 마이데이터 서비스 등 디지털 금융서비스가 본격적으로 시행됨에 따라 완성도 높은 차별화된 디지털 금융서비스를 제공하고자 디지털 플랫폼 경쟁력 확보에 집중하고 있다”고 했다.

이어 “앞으로 핀테크 및 빅테크 기업의 금융산업 진출 등 치열해진 경쟁환경 속에서 지방은행의 한계를 벗어나 디지털 혁신을 선도해 나가는 지속가능한 100년 은행으로 성장해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

