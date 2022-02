“다이어트 대란템 만나보세요”…NS홈쇼핑, '빼고빼고카페' 단독 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 23일 다이어트 대란템 ‘빼고빼고카페’ 단독 방송을 진행한다고 22일 밝혔다.

빼고빼고카페는 출산 후 건강한 다이어트로 새로운 인생을 살고 있는 방송인 안선영이 직접 개발한 상품이다. 지난해 이미 사회관계망서비스(SNS)에서 큰 화제를 모으며, 15회 공동구매 대란을 일으키기도 했다.

탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제해 체지방 감소에 도움을 주는 가르시니아 캄보지아 추출물과 원활한 배변활동에 도움을 주는 난소화성말토덱스트린이 함유돼 있다. 하루 2회 식사 후 1포를 물에 타서 마시는 상품으로 휴대와 섭취가 간편하다.

NS홈쇼핑 관계자는 "일상 회복의 기대가 높아진 지금이야말로 코로나19 기간 동안 불어난 체중을 관리해야 하는 골든타임"이라며 "체지방도 빼고 원활한 배변활동으로 빼고, 마시면서 즐기는 건강한 다이어트 하시기 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr