[클릭 e종목] "엠씨넥스, 지난해 매출 추정치 상회 …올해 고성장 예상"

[아시아경제 이정윤 기자] 대신증권은 엠씨넥스에 대해 올해 카메라모듈과 OIS(손떨림보정부품) 매출이 오르고 전장향 카메라 매출 확대 등 전사업의 고성장이 예상된다며 매수 투자의견과 목표주가 7만원을 유지했다.

엠씨넥스는 지난해 4분기 영업이익은 124억원으로 추정치인 166억원을 하회했으나 매출은 전년대비 31% 증가해 추정치보다 높았다. 박강호 대신증권 연구원은 "2분기 연속으로 매출 및 영업이익 증가는 긍정적으로 평가하며 삼성전자의 스마트폰 판매 증가와 연동해 중견 카메라모듈 업체 중 본격적인 수혜로 판단한다"라면서 "4분기 매출 증가는 다른 경쟁사 대비 차별화 요인으로 해석된다"고 했다.

엠씨넥스는 올해 매출과 영업이익에서 고성장이 예측됐다. 박 연구원은 엠씨넥스의 올해 매출이 전년대비 45.2% 오른 1조4700억원, 영업이익은 247% 증가한 821억원으로 추정했다. 그는 "삼성전자의 스마트폰 판매 증가로 카메라모듈 매출 확대, 자율주행 관련한 전장향 카메라 매출도 증가해 2022년 고성장 구간으로 진입할 것"이라고 했다.

그러면서 "OIS는 경쟁력을 재확인해 2022년 매출 및 영업이익 증가에 기여 전망된다"라며 "현대자동차의 1차 공급업체로 제네시스 등 전기차의 카메라, DCU(통합제어시스템)를 우선적으로 개발해 하반기부터 본격적인 매출이 기대된다"고 평가했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr